Mattermost als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Team-Messaging-Plattform mit vollstÃ¤ndiger Datenhoheit und Sicherheitskontrollen auf Unternehmensniveau.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mattermost erstellen kÃ¶nnen
Mattermost ist eine selbstgehostete Plattform fÃ¼r Teamzusammenarbeit, die Slack-Ã¤hnliche NachrichtenÃ¼bermittlung, Dateifreigabe, Sprachanrufe und Workflow-Automatisierung bietet â€“ ohne die Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten aufzugeben. Entwickelt fÃ¼r technische und sicherheitsbewusste Teams, unterstÃ¼tzt es Thread-KanÃ¤le, Ã¼ber 800 Integrationen, SSO, LDAP und Compliance-Archivierung standardmÃ¤ÃŸig.
Durch das Selbsthosten von Mattermost auf Ihrem eigenen VPS entfallen AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer, alle Nachrichten und Dateien bleiben innerhalb Ihrer Infrastruktur und die Anforderungen an die Datenhoheit werden erfÃ¼llt, die in Umgebungen wie BehÃ¶rden, Finanzwesen und Gesundheitswesen Ã¼blich sind, wo reine Cloud-Tools nicht akzeptabel sind.
Wichtige Funktionen von Mattermost
Thread-Nachrichten
Organisierte Team-Unterhaltungen in persistenten KanÃ¤len mit Volltextsuche Ã¼ber einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf.
Umfangreiche Integrationen
Verbinden Sie sich mit Ã¼ber 800 Tools, darunter GitHub, Jira, Zoom und Jenkins, mit Webhooks, Slash-Befehlen und einem Plugin-Marktplatz.
Stimme und Video
Integrierte Audio- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe halten die Zusammenarbeit an einem Ort, ohne zu externen Tools wechseln zu mÃ¼ssen.
Enterprise-Sicherheit
SSO, LDAP, rollenbasierte Berechtigungen und Compliance-Export erfÃ¼llen strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.
VollstÃ¤ndige Datenhoheit
Alle Nachrichten und Dateien befinden sich auf Ihrem VPS â€” kein Anbieterzugriff, keine GebÃ¼hren pro Nutzer und keine Plattformbindung.
Warum Sie Mattermost auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.