Mattermost ist eine selbstgehostete Plattform fÃ¼r Teamzusammenarbeit, die Slack-Ã¤hnliche NachrichtenÃ¼bermittlung, Dateifreigabe, Sprachanrufe und Workflow-Automatisierung bietet â€“ ohne die Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten aufzugeben. Entwickelt fÃ¼r technische und sicherheitsbewusste Teams, unterstÃ¼tzt es Thread-KanÃ¤le, Ã¼ber 800 Integrationen, SSO, LDAP und Compliance-Archivierung standardmÃ¤ÃŸig.

Durch das Selbsthosten von Mattermost auf Ihrem eigenen VPS entfallen AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer, alle Nachrichten und Dateien bleiben innerhalb Ihrer Infrastruktur und die Anforderungen an die Datenhoheit werden erfÃ¼llt, die in Umgebungen wie BehÃ¶rden, Finanzwesen und Gesundheitswesen Ã¼blich sind, wo reine Cloud-Tools nicht akzeptabel sind.