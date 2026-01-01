TiddlyWiki ist ein einzigartiges Open-Source-Wiki, das alles als einzelne Einheiten, sogenannte Tiddler, speichert – Notizen, Aufgaben, Bilder, Code-Snippets und jede andere Art von Information. Im Gegensatz zu hierarchischen Notizwerkzeugen können Tiddler frei verknüpft, getaggt und transkludiert werden, sodass Ihre Wissensdatenbank organisch wächst, ohne Inhalte in Ordner oder Kategorien zwingen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von TiddlyWiki auf einem VPS hält Ihre Notizen und persönliche Wissensdatenbank vollständig privat und von jedem Browser aus zugänglich. Diese Bereitstellung betreibt TiddlyWiki im Servermodus, bietet Geräte-Synchronisierung und persistenten Speicher, der durch ein benanntes Volume gesichert ist – sodass Ihre Tiddler bei Container-Neustarts niemals verloren gehen.