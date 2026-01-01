Bis zu 69 % Rabatt auf BugSink

BugSink mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform zur Überwachung von Anwendungsausnahmen mit vollständiger Kontrolle über sensible Debugging-Daten.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49  € /Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
BugSink mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für BugSink

69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit BugSink erstellen können

BugSink ist eine selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform, die Anwendungsfehler über Ihre Dienste hinweg in Echtzeit erfasst, gruppiert und sichtbar macht. Entwickelt mit Django und Python, bietet sie die Stack-Traces, den Fehlerkontext und die Deduplizierung, die Entwicklungsteams benötigen, um Probleme schnell zu diagnostizieren und zu beheben – ohne sensible Debugging-Informationen an einen Drittanbieterdienst zu senden.

Das Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Preisgestaltung pro Fehleraufkommen, beseitigt Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz für regulierte Branchen und ermöglicht Ihnen die direkte Integration der Fehlerverfolgung in Ihre bestehende Infrastruktur. Diese Bereitstellung koppelt BugSink mit MySQL für eine dauerhafte Fehlerspeicherung und erstellt beim ersten Start automatisch einen Admin-Benutzer.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von BugSink

Automatische Fehlergruppierung

Entfernt Duplikate und gruppiert ähnliche Ausnahmen, sodass Ihr Team ein einziges, handhabbares Problem sieht, anstatt von Tausenden identischer Warnmeldungen, die das Dashboard überfluten.

Detaillierte Stack-Traces

Erfasst vollständige Stack-Traces mit Quellkontext und dem Zustand der Variablen zum Zeitpunkt jedes Fehlers und liefert Entwicklern alles, was sie benötigen, um Fehler zu reproduzieren und zu beheben.

Unterstützung für mehrsprachige SDKs

Integriert sich mit beliebten SDKs über mehrere Programmiersprachen und Frameworks hinweg, damit Sie Fehler von all Ihren Diensten an einem Ort bündeln können.

Echtzeit-Benachrichtigungen

Alarme werden ausgelöst, sobald neue Fehlertypen erkannt werden, wodurch Teams reagieren können, bevor sich Probleme häufen und weitere Nutzer beeinträchtigen.

Vollständige Datensouveränität

Alle Fehlerdaten, Stack-Traces und Benutzerkontext verbleiben auf Ihrem VPS, wodurch Compliance-Anforderungen erfüllt und gleichzeitig verhindert wird, dass sensible Informationen Ihre Infrastruktur verlassen.

Warum Sie BugSink auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma ist ein attraktives, selbst gehostetes Überwachungstool

Auswählen
Alerta

Alerta

Open-Source Alarmmanagement-Plattform für die Konsolidierung von Überwachungsalarmen

Auswählen
Beszel

Beszel

Leichte Server-Monitoring-Plattform mit Docker-Statistiken und Alarmen

Auswählen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.