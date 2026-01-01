Geneac ist eine Open-Source-Ruby-on-Rails-Anwendung zum Teilen von Genealogieforschung im Web. Es präsentiert Personen, Beziehungen, Fotos und Notizen in einem Wiki-ähnlichen Format, das Besucher durchsuchen können, während Administratoren den zugrunde liegenden Stammbaum von einem authentifizierten Backend aus verwalten. Das Datenmodell ist speziell für die Genealogie entwickelt worden – Individuen, Familien, Quellenangaben, Bearbeitungsverlauf und Tagging sind erstklassige Konzepte anstatt nachträglich angepasste Blogbeiträge.

Das Selbst-Hosting von Geneac bewahrt jahrzehntelange Familienforschung, gescannte Dokumente und private Notizen auf Ihrem eigenen Server auf, wo der Zugriff vollständig von Ihnen kontrolliert wird. Die Anwendung verwendet SQLite und lokalen Dateispeicher, sodass ein einzelnes persistentes Volume die gesamte Website erfasst und als reguläre Dateikopie ohne Datenbank-Tools gesichert werden kann.