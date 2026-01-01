Geneac mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Genealogie-Website-Baukasten zum Veröffentlichen Ihres Stammbaums, Ihrer Forschung und Ihrer Fotos online.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Geneac erstellen können
Geneac ist eine Open-Source-Ruby-on-Rails-Anwendung zum Teilen von Genealogieforschung im Web. Es präsentiert Personen, Beziehungen, Fotos und Notizen in einem Wiki-ähnlichen Format, das Besucher durchsuchen können, während Administratoren den zugrunde liegenden Stammbaum von einem authentifizierten Backend aus verwalten. Das Datenmodell ist speziell für die Genealogie entwickelt worden – Individuen, Familien, Quellenangaben, Bearbeitungsverlauf und Tagging sind erstklassige Konzepte anstatt nachträglich angepasste Blogbeiträge.
Das Selbst-Hosting von Geneac bewahrt jahrzehntelange Familienforschung, gescannte Dokumente und private Notizen auf Ihrem eigenen Server auf, wo der Zugriff vollständig von Ihnen kontrolliert wird. Die Anwendung verwendet SQLite und lokalen Dateispeicher, sodass ein einzelnes persistentes Volume die gesamte Website erfasst und als reguläre Dateikopie ohne Datenbank-Tools gesichert werden kann.
Wichtige Funktionen von Geneac
Menschen und Beziehungen
Personen mit Geburts-, Sterbe- und biografischen Details erfassen und diese dann über Eltern-, Ehepartner- und Kindesbeziehungen verknüpfen, um einen navigierbaren Stammbaum aufzubauen.
Fotos und Dokumente
Fügen Sie gescannte Fotos, Zertifikate und Quelldokumente Personen und Notizen über Active Storage hinzu, wobei die Bildverarbeitung von libvips übernommen wird.
Forschungsnotizen
Erfassen Sie biografische Erzählungen und Forschungsergebnisse als ausführliche Notizen, die getaggt und mit den Personen, die sie beschreiben, querverlinkt werden können.
Tagging und Suche
Organisieren Sie Inhalte mit der acts-as-taggable-on Engine, damit Nachnamen, Orte und Themen über Personen, Fotos und Notizen hinweg gefiltert werden können.
Authentifizierter Admin
Devise-gestützte Registrierung, Anmeldung und Administratorrollen-Vergabe schützen die Bearbeitung, während die veröffentlichte Website für Familienmitglieder offen zugänglich bleibt.
Hintergrundprozesse
Ein Resque-Worker, der von Redis unterstützt wird, führt Bildverarbeitung und andere langlaufende Aufgaben im Hintergrund aus, damit die Web-Oberfläche reaktionsfähig bleibt.
Warum Sie Geneac auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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