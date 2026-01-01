Homer ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Dashboard, das Ihre Sammlung selbst gehosteter Dienste in eine übersichtliche, organisierte Startseite verwandelt. Komplett über eine einzige YAML-Datei konfiguriert, benötigt es keine Datenbank und kein Backend – nur eine Handvoll Zeilen, um ein ansprechendes Portal für jede Anwendung auf Ihrem Server zu erstellen. Änderungen an der Konfigurationsdatei werden sofort nach einer Seitenaktualisierung wirksam, sodass die Pflege Ihres Dashboards mühelos ist.

Homer auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihr Dashboard privat bleibt, sofort aus statischen Dateien geladen wird und unbegrenzt angepasst werden kann. Mit PWA-Unterstützung lässt es sich auf Mobilgeräten wie eine native App installieren und bietet Ihnen und Ihrem Team von überall aus schnellen Zugriff auf alle Ihre Dienste.