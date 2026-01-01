Homer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ein kinderleichtes statisches Dashboard zum Organisieren all Ihrer selbst gehosteten Dienste auf einer schönen Startseite.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Homer erstellen können
Homer ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Dashboard, das Ihre Sammlung selbst gehosteter Dienste in eine übersichtliche, organisierte Startseite verwandelt. Komplett über eine einzige YAML-Datei konfiguriert, benötigt es keine Datenbank und kein Backend – nur eine Handvoll Zeilen, um ein ansprechendes Portal für jede Anwendung auf Ihrem Server zu erstellen. Änderungen an der Konfigurationsdatei werden sofort nach einer Seitenaktualisierung wirksam, sodass die Pflege Ihres Dashboards mühelos ist.
Homer auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihr Dashboard privat bleibt, sofort aus statischen Dateien geladen wird und unbegrenzt angepasst werden kann. Mit PWA-Unterstützung lässt es sich auf Mobilgeräten wie eine native App installieren und bietet Ihnen und Ihrem Team von überall aus schnellen Zugriff auf alle Ihre Dienste.
Wichtige Funktionen von Homer
YAML-Konfiguration
Definieren Sie Ihr gesamtes Dashboard in einer einzigen config.yml-Datei — keine Datenbank, kein Backend und keine Neustarts erforderlich, um Änderungen zu sehen.
Smarte Servicekarten
Sehen Sie Live-Statusanzeigen für Ihre Dienste, die auf einen Blick die direkte Erreichbarkeit vom Dashboard aus anzeigen.
Fuzzy-Suche
Finden Sie schnell jeden Dienst oder Link mit integrierter Fuzzy-Suche und Tastenkombinationen für eine schnelle, tastaturgesteuerte Navigation.
PWA-Unterstützung
Installieren Sie Homer als Progressive Web App auf jedem Gerät für sofortigen, lesezeichenfreien Zugriff auf Ihre selbst gehosteten Dienste.
Theme-Anpassung
Wählen Sie aus Community-Themes wie Catppuccin und Dracula, oder schreiben Sie Ihre eigenen CSS-Überschreibungen, um jeden Stil anzupassen.
Warum Sie Homer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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