Thruk ist ein funktionsreiches, unabhĂ¤ngiges Monitoring-Web-Interface, das auf der Livestatus API basiert. Es ersetzt das veraltete Nagios CGI durch eine schnelle, moderne BenutzeroberflĂ¤che und fĂĽgt Funktionen hinzu, die der Nagios-Kern nie bot â€” paginierte Ansichten ĂĽber Millionen von Diensten, mobilfreundliche Dashboards, GeschĂ¤ftsprozesse, SLA-Berichterstattung und eine leistungsstarke REST API.

Das Selbst-Hosting von Thruk auf Ihrem eigenen VPS ermĂ¶glicht es Ihnen, jedes Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Backend hinter einer zentralen OberflĂ¤che zu konsolidieren. Diese Vorlage liefert die OMD Labs-Distribution, sodass Sie auch einen abfragebereiten Naemon-Core, RRD-Performance-Graphen und das gesamte Thruk-Add-on-Ă–kosystem ohne manuelle Kompilierung erhalten.