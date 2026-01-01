Bis zu 69 % Rabatt auf Thruk

Thruk per 1-Klick-Installation bereitstellen.

Webinterface zur Ăśberwachung mehrerer Backends fĂĽr Naemon, Nagios, Icinga und Shinken, das auf der Livestatus API basiert.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie
Automatische wĂ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wĂ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Thruk erstellen kĂ¶nnen

Thruk ist ein funktionsreiches, unabhĂ¤ngiges Monitoring-Web-Interface, das auf der Livestatus API basiert. Es ersetzt das veraltete Nagios CGI durch eine schnelle, moderne BenutzeroberflĂ¤che und fĂĽgt Funktionen hinzu, die der Nagios-Kern nie bot â€” paginierte Ansichten ĂĽber Millionen von Diensten, mobilfreundliche Dashboards, GeschĂ¤ftsprozesse, SLA-Berichterstattung und eine leistungsstarke REST API.

Das Selbst-Hosting von Thruk auf Ihrem eigenen VPS ermĂ¶glicht es Ihnen, jedes Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Backend hinter einer zentralen OberflĂ¤che zu konsolidieren. Diese Vorlage liefert die OMD Labs-Distribution, sodass Sie auch einen abfragebereiten Naemon-Core, RRD-Performance-Graphen und das gesamte Thruk-Add-on-Ă–kosystem ohne manuelle Kompilierung erhalten.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Thruk

Multi-Backend-Support

Fragt Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Instanzen gleichzeitig ab und stellt sie als eine einheitliche Statusansicht dar.

GebĂĽndelter Naemon-Kern

Wird mit einem funktionierenden Naemon-Backend, RRD-Performance-Graphen und Apache geliefert, damit die Web-BenutzeroberflĂ¤che vom ersten Start an Live-Daten hat.

GeschĂ¤ftsprozesse

BĂĽndeln Sie Hunderte von Low-Level-PrĂĽfungen zu logischen GeschĂ¤ftsdiensten, die tatsĂ¤chliche Auswirkungen aufzeigen, statt bloĂźem Host-Rauschen.

SLA-Berichterstattung

Generieren Sie VerfĂĽgbarkeits-, Ausfall- und SLA-Berichte im PDF- oder Excel-Format direkt ĂĽber die WeboberflĂ¤che, ohne externe Reporting-Tools.

REST API

Automatisieren Sie Dashboards, Ausfallzeiten und BestĂ¤tigungen ĂĽber eine dokumentierte REST-API, die jede UI-FunktionalitĂ¤t widerspiegelt.

Mobilfreundliche UI

Responsive Dashboards und ein dediziertes mobiles Theme ermĂ¶glichen es Betreibern, VorfĂ¤lle von einem Telefon oder Tablet aus im Bereitschaftsdienst zu sichten und zu priorisieren.

Warum Sie Thruk auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

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Uptime Kuma

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Uptime Kuma ist ein attraktives, selbst gehostetes Ăśberwachungstool

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