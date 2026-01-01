Thruk per 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webinterface zur Ăśberwachung mehrerer Backends fĂĽr Naemon, Nagios, Icinga und Shinken, das auf der Livestatus API basiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Thruk erstellen kĂ¶nnen
Thruk ist ein funktionsreiches, unabhĂ¤ngiges Monitoring-Web-Interface, das auf der Livestatus API basiert. Es ersetzt das veraltete Nagios CGI durch eine schnelle, moderne BenutzeroberflĂ¤che und fĂĽgt Funktionen hinzu, die der Nagios-Kern nie bot â€” paginierte Ansichten ĂĽber Millionen von Diensten, mobilfreundliche Dashboards, GeschĂ¤ftsprozesse, SLA-Berichterstattung und eine leistungsstarke REST API.
Das Selbst-Hosting von Thruk auf Ihrem eigenen VPS ermĂ¶glicht es Ihnen, jedes Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Backend hinter einer zentralen OberflĂ¤che zu konsolidieren. Diese Vorlage liefert die OMD Labs-Distribution, sodass Sie auch einen abfragebereiten Naemon-Core, RRD-Performance-Graphen und das gesamte Thruk-Add-on-Ă–kosystem ohne manuelle Kompilierung erhalten.
Wichtige Funktionen von Thruk
Multi-Backend-Support
Fragt Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Instanzen gleichzeitig ab und stellt sie als eine einheitliche Statusansicht dar.
GebĂĽndelter Naemon-Kern
Wird mit einem funktionierenden Naemon-Backend, RRD-Performance-Graphen und Apache geliefert, damit die Web-BenutzeroberflĂ¤che vom ersten Start an Live-Daten hat.
GeschĂ¤ftsprozesse
BĂĽndeln Sie Hunderte von Low-Level-PrĂĽfungen zu logischen GeschĂ¤ftsdiensten, die tatsĂ¤chliche Auswirkungen aufzeigen, statt bloĂźem Host-Rauschen.
SLA-Berichterstattung
Generieren Sie VerfĂĽgbarkeits-, Ausfall- und SLA-Berichte im PDF- oder Excel-Format direkt ĂĽber die WeboberflĂ¤che, ohne externe Reporting-Tools.
REST API
Automatisieren Sie Dashboards, Ausfallzeiten und BestĂ¤tigungen ĂĽber eine dokumentierte REST-API, die jede UI-FunktionalitĂ¤t widerspiegelt.
Mobilfreundliche UI
Responsive Dashboards und ein dediziertes mobiles Theme ermĂ¶glichen es Betreibern, VorfĂ¤lle von einem Telefon oder Tablet aus im Bereitschaftsdienst zu sichten und zu priorisieren.
Warum Sie Thruk auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.