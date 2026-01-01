ScyllaDB in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochdurchsatz-NoSQL-Datenbank, Drop-in-kompatibel mit Apache Cassandra und Amazon DynamoDB.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r ScyllaDB
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ScyllaDB erstellen kÃ¶nnen
ScyllaDB ist eine quelloffene, verteilte Wide-Column-NoSQL-Datenbank, die in C++ auf dem Seastar Shard-per-Core-Framework geschrieben wurde. Sie unterstÃ¼tzt nativ die Cassandra Query Language (CQL) und die Amazon DynamoDB API, sodass bestehende Cassandra- und DynamoDB-Anwendungen ohne CodeÃ¤nderungen verbunden werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend sie auf einem Bruchteil der Hardware laufen.
Das Selbst-Hosting von ScyllaDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Anwendungen eine vorhersagbare Latenz im einstelligen Millisekundenbereich fÃ¼r Zeitreihen-, IoT-, Messaging-, Betrugserkennungs- und Benutzerprofil-Workloads â€“ ohne Preisgestaltung pro Operation, ohne Lese-/SchreibkapazitÃ¤tsbeschrÃ¤nkungen und ohne Anbieterbindung an eine verwaltete Cassandra- oder DynamoDB-Ebene.
Wichtige Funktionen von ScyllaDB
Cassandra-kompatibel
Spricht CQL nativ und unterstÃ¼tzt jeden Cassandra-Treiber, sodass bestehende Cassandra-Anwendungen sich verbinden, indem nur die Host-Adresse geÃ¤ndert wird.
DynamoDB API
Die integrierte Alternator-Schnittstelle akzeptiert das Amazon DynamoDB Wire-Protokoll, wodurch DynamoDB-Clients unverÃ¤ndert auf selbst gehosteter Infrastruktur ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen.
Shard-Per-Core-Engine
Das Seastar-Framework bindet einen Shard an jeden CPU-Kern fÃ¼r eine sperrfreie Shared-Nothing-AusfÃ¼hrung, die alle Kerne unter Last auslastet.
Integrierte Prometheus-Metriken
Der native /metrics-Endpunkt stellt Hunderte von Datenbank-Interna fÃ¼r Prometheus, Grafana und den ScyllaDB Monitoring Stack bereit.
Zeilenbasierte Autorisierung
CassandraAuthorizer erzwingt rollenbasierte Berechtigungen fÃ¼r Keyspaces, Tabellen und Zeilen, sodass jede Anwendung mit den minimal erforderlichen Berechtigungen verbunden wird.
Linear skalierbar
FÃ¼gen Sie Knoten hinzu, um den Durchsatz und den Speicher horizontal zu skalieren â€“ Cluster umfassen routinemÃ¤ÃŸig Dutzende von Knoten, die Millionen von Operationen pro Sekunde verarbeiten.
Warum Sie ScyllaDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.