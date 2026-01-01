Watcharr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Merkliste fÃ¼r Filme, Fernsehsendungen, Animes und Spiele mit moderner BenutzeroberflÃ¤che und integrierten Benutzerkonten.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Watcharr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Watcharr erstellen kÃ¶nnen
Watcharr ist ein Open-Source-Tracker fÃ¼r gesehene Inhalte, der Filme, TV-Serien, Animes und Videospiele in einer einzigen selbstgehosteten Bibliothek zusammenfÃ¼hrt. Entwickelt mit Go und SvelteKit, ruft es Metadaten von TMDB, IGDB, AniList und Jikan ab, sodass jeder Eintrag mit Postern, Besetzung und Episodendetails ohne manuelle Eingabe versehen ist.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihren Sehverlauf, Ihre Bewertungen und FreundesaktivitÃ¤ten von Drittanbieterdiensten wie Trakt oder MyAnimeList fern. Die gebÃ¼ndelte Benutzerauthentifizierung, die Jellyfin- und Plex-Synchronisierung und der leichtgewichtige SQLite-Speicher machen es gleichermaÃŸen fÃ¼r Einzelnutzer, Haushalte und kleine Gemeinschaften geeignet.
Wichtige Funktionen von Watcharr
Einheitliches Uhren-Tracking
Verfolgen Sie Filme, Fernsehsendungen, Anime und Spiele nebeneinander in einer einzigen Bibliothek, anstatt fÃ¼r jedes Medium separate Apps nutzen zu mÃ¼ssen.
Status und Bewertungen
Markieren Sie EintrÃ¤ge als geplant, gesehen, abgeschlossen, pausiert oder abgebrochen, und fÃ¼gen Sie jedem Titel persÃ¶nliche 10-Punkte-Bewertungen und Gedanken hinzu.
Umfangreiche Metadatenquellen
Zieht Poster, Besetzung, Episodenlisten und VerÃ¶ffentlichungsdaten von TMDB, IGDB, AniList und Jikan, damit Ihre Bibliothek ohne manuelle Bearbeitung genau bleibt.
Integrierte Authentifizierung
Native Benutzerkonten mit optionaler Jellyfin-, Plex- und OIDC-Anmeldung ermÃ¶glichen es Haushalten und kleinen Gemeinschaften, eine Instanz sicher zu teilen.
AktivitÃ¤ten-Feed und Freunde
Folgen Sie anderen Nutzern auf Ihrer Instanz, durchsuchen Sie deren Ã¶ffentliche Listen und sehen Sie einen Live-Feed von StatusÃ¤nderungen und neuen Bewertungen.
Leichtgewichtige Go-BinÃ¤rdatei
Ein einzelner Container mit eingebettetem SQLite nutzt minimale CPU und minimalen Arbeitsspeicher, sodass er problemlos auf den kleinsten VPS-PlÃ¤nen lÃ¤uft.
Warum Sie Watcharr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
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