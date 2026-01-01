Watcharr ist ein Open-Source-Tracker fÃ¼r gesehene Inhalte, der Filme, TV-Serien, Animes und Videospiele in einer einzigen selbstgehosteten Bibliothek zusammenfÃ¼hrt. Entwickelt mit Go und SvelteKit, ruft es Metadaten von TMDB, IGDB, AniList und Jikan ab, sodass jeder Eintrag mit Postern, Besetzung und Episodendetails ohne manuelle Eingabe versehen ist.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihren Sehverlauf, Ihre Bewertungen und FreundesaktivitÃ¤ten von Drittanbieterdiensten wie Trakt oder MyAnimeList fern. Die gebÃ¼ndelte Benutzerauthentifizierung, die Jellyfin- und Plex-Synchronisierung und der leichtgewichtige SQLite-Speicher machen es gleichermaÃŸen fÃ¼r Einzelnutzer, Haushalte und kleine Gemeinschaften geeignet.