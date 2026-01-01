Dockge mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Reaktive, selbstgehostete BenutzeroberflÃ¤che zur Verwaltung von Docker Compose Stacks, ohne die Kommandozeile nutzen zu mÃ¼ssen.
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Was Sie mit Dockge erstellen kÃ¶nnen
Dockge ist ein fokussierter, selbst gehosteter Docker Compose Stack-Manager, der vom Entwickler von Uptime Kuma erstellt wurde. Anstatt zu versuchen, jedes Docker-Primitive zu verwalten, macht es eine Sache gut: Es ermÃ¶glicht Ihnen, Compose-Stacks Ã¼ber eine schnelle, reaktionsschnelle WeboberflÃ¤che zu erstellen, zu bearbeiten, zu starten, zu stoppen und zu lÃ¶schen. Der integrierte YAML-Editor bietet Syntaxhervorhebung und Echtzeit-Validierung, und Sie kÃ¶nnen bestehende Docker-Run-Befehle in Sekundenschnelle in das Compose-Format konvertieren.
Das Speichern von Stacks als einfache Dateien auf der Festplatte bedeutet, dass Dockge sich nahtlos in jeden Backup- oder Versionskontroll-Workflow einfÃ¼gt. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre Infrastrukturkonfiguration privat und bietet Ihnen eine persistente VerwaltungsoberflÃ¤che, die immer verfÃ¼gbar ist, selbst wenn Sie nicht am Terminal sind.
Wichtige Funktionen von Dockge
Interaktiver YAML-Editor
Syntaxhervorhebung und Live-Validierung machen es einfach, Compose-Dateien direkt im Browser zu schreiben und zu aktualisieren.
Echtzeit-Log-Streaming
Container-Logs werden live in der BenutzeroberflÃ¤che gestreamt, damit Sie StartvorgÃ¤nge, Fehler und Ausgaben Ã¼berwachen kÃ¶nnen, ohne ein Terminal Ã¶ffnen zu mÃ¼ssen.
docker run converter
FÃ¼gen Sie einen beliebigen Docker-Run-Befehl ein, und Dockge wandelt ihn automatisch in eine gebrauchsfertige docker-compose.yaml um.
Dateibasierter Stapelspeicher
Alle Compose-Dateien werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert, was Sicherungen und Versionskontrolle unkompliziert macht.
Geringer Platzbedarf
Minimaler Ressourcenverbrauch hÃ¤lt CPU und Arbeitsspeicher fÃ¼r die Anwendungen frei, die Sie tatsÃ¤chlich verwalten.
Warum Sie Dockge auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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