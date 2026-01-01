Dockge ist ein fokussierter, selbst gehosteter Docker Compose Stack-Manager, der vom Entwickler von Uptime Kuma erstellt wurde. Anstatt zu versuchen, jedes Docker-Primitive zu verwalten, macht es eine Sache gut: Es ermÃ¶glicht Ihnen, Compose-Stacks Ã¼ber eine schnelle, reaktionsschnelle WeboberflÃ¤che zu erstellen, zu bearbeiten, zu starten, zu stoppen und zu lÃ¶schen. Der integrierte YAML-Editor bietet Syntaxhervorhebung und Echtzeit-Validierung, und Sie kÃ¶nnen bestehende Docker-Run-Befehle in Sekundenschnelle in das Compose-Format konvertieren.

Das Speichern von Stacks als einfache Dateien auf der Festplatte bedeutet, dass Dockge sich nahtlos in jeden Backup- oder Versionskontroll-Workflow einfÃ¼gt. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre Infrastrukturkonfiguration privat und bietet Ihnen eine persistente VerwaltungsoberflÃ¤che, die immer verfÃ¼gbar ist, selbst wenn Sie nicht am Terminal sind.