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Was Sie mit LibreBooking erstellen können
LibreBooking ist ein von der Community betriebener Fork von Booked Scheduler, der jeden Webbrowser in eine Self-Service-Reservierungszentrale für Räume, Fahrzeuge, Laborgeräte, Sportanlagen oder jede andere gemeinsam genutzte Ressource verwandelt. Verfügbarkeitsansichten im Kalenderstil, wiederkehrende Buchungen, Genehmigungsworkflows und Quoten ermöglichen es Organisationen, Tabellenkalkulationen und gemeinsame Posteingänge durch ein strukturiertes Buchungssystem zu ersetzen.
Das Selbst-Hosting von LibreBooking auf Ihrem eigenen VPS hält Reservierungsdaten, Kontaktdaten von Mitgliedern und die Nutzungshistorie vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Abhängigkeit von SaaS-Kalendern Dritter. Die gebündelte MariaDB-Datenbank speichert jede Reservierung, Gruppe und Zubehördefinition über Neustarts hinweg.
Wichtige Funktionen von LibreBooking
Ressourcenreservierungen
Buchen Sie Räume, Ausrüstung und gemeinsam genutzte Ressourcen über Kalenderansichten mit Tages-, Wochen- und Monatslayouts.
Wiederkehrende Buchungen
Planen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche wiederkehrende Reservierungen mit Konflikterkennung und Enddatum-Steuerung.
Genehmigungsworkflows
Reservierungen müssen von Ressourcenadministratoren genehmigt werden, bevor sie in Kraft treten, mit E-Mail-Benachrichtigungen bei jedem Schritt.
Gruppen und Berechtigungen
Weisen Sie Benutzern Gruppen zu, gewähren Sie Zugriff pro Ressource und setzen Sie Buchungsquoten durch, um stark nachgefragte Ressourcen gerecht zu verteilen.
Zubehör und Erweiterungen
Hängen Sie mengenbegrenzte Zubehörteile wie Beamer oder Mikrofone an Reservierungen an, damit der Bestand synchronisiert bleibt.
REST API und Berichte
Integrieren Sie sich über die REST-API in externe Systeme und rufen Sie Auslastungsberichte ab, um die Kapazitätsplanung zu informieren.
Warum Sie LibreBooking auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.