Docmost ist eine moderne Open-Source-Alternative zu Notion und Confluence, entwickelt fÃ¼r Teams, die kollaborative Bearbeitung in Echtzeit benÃ¶tigen, ohne die Kompromisse bei der PrivatsphÃ¤re von Cloud-gehosteten Plattformen. Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dieselbe Seite gleichzeitig mit konfliktfreier Synchronisierung bearbeiten, wÃ¤hrend Bereiche eine klare Trennung zwischen Teams, Projekten oder Abteilungen bieten.

Das Selbsthosten von Docmost auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre interne Dokumentation, Architekturentscheidungen und sensiblen Wissensdatenbankinhalte Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Die enthaltene PostgreSQL-Datenbank und der Redis-Cache liefern die Leistung und ZuverlÃ¤ssigkeit, die kollaborative Bearbeitung erfordert. Dauerhafte Speicherung stellt sicher, dass Ihre Dokumentation auch bei Updates erhalten bleibt.