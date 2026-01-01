drawDB mit 1 Klick bereitstellen.
Kostenloser, Open-Source, Browser-basierter Datenbankdiagramm-Editor zum visuellen Entwerfen und Dokumentieren relationaler Datenbankschemata.
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Was Sie mit drawDB erstellen können
drawDB ist ein kostenloser Open-Source-Datenbank-Entity-Relationship-Diagramm-Editor, der vollständig im Browser läuft. Er ermöglicht es Entwicklern und Datenbankadministratoren, relationale Datenbankschemata über eine Drag-and-Drop-Arbeitsfläche zu entwerfen, zu visualisieren und zu dokumentieren – und anschließend das fertige Design als SQL-DDL-Anweisungen zu exportieren, die bereit sind, auf MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB oder SQL Server ausgeführt zu werden.
Das Selbst-Hosting von drawDB bietet Ihrem Team ein gemeinsames internes Tool für das Datenbankdesign, ohne Schema-Details an Cloud-Dienste von Drittanbietern senden zu müssen. Da die App rein Frontend-basiert ist und keine Backend- oder Datenbankabhängigkeit besitzt, wird sie als einzelner, leichtgewichtiger Container bereitgestellt und bleibt unabhängig von der Verfügbarkeit externer Dienste online.
Wichtige Funktionen von drawDB
Visuelles Schema-Design
Ziehen Sie Tabellen per Drag-and-drop, definieren Sie Spalten und Datentypen und zeichnen Sie Beziehungen auf einer Leinwand, ohne SQL manuell zu schreiben.
SQL-Export und -Import
Generieren Sie ausführbare DDL für MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB und SQL Server, oder importieren Sie bestehendes SQL, um es sofort zu visualisieren.
Kein Backend erforderlich
Läuft als einzelner Nginx-Container ohne Datenbank oder serverseitige Abhängigkeiten — Diagramme werden im Browser mit IndexedDB gespeichert.
Diagrammanpassung
Tabellenfarben anpassen, Notizen und Bereiche hinzufügen, um verwandte Tabellen zu gruppieren, und das Canvas-Layout steuern, um es an Ihre Vorstellung Ihres Schemas anzupassen.
In mehrere Formate exportieren
Exportieren Sie Diagramme als PNG, JSON oder SQL, damit Sie sie in Dokumentationen einbetten, mit Teamkollegen teilen oder Ihr Schema-Design versionskontrollieren können.
Warum Sie drawDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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