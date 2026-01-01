drawDB ist ein kostenloser Open-Source-Datenbank-Entity-Relationship-Diagramm-Editor, der vollständig im Browser läuft. Er ermöglicht es Entwicklern und Datenbankadministratoren, relationale Datenbankschemata über eine Drag-and-Drop-Arbeitsfläche zu entwerfen, zu visualisieren und zu dokumentieren – und anschließend das fertige Design als SQL-DDL-Anweisungen zu exportieren, die bereit sind, auf MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB oder SQL Server ausgeführt zu werden.

Das Selbst-Hosting von drawDB bietet Ihrem Team ein gemeinsames internes Tool für das Datenbankdesign, ohne Schema-Details an Cloud-Dienste von Drittanbietern senden zu müssen. Da die App rein Frontend-basiert ist und keine Backend- oder Datenbankabhängigkeit besitzt, wird sie als einzelner, leichtgewichtiger Container bereitgestellt und bleibt unabhängig von der Verfügbarkeit externer Dienste online.