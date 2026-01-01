bknd mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schlanke Firebase-Alternative, die Datenbank, Authentifizierung, Medien und Admin-Oberfläche in einem einzigen selbst gehosteten Backend vereint.
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Was Sie mit bknd erstellen können
bknd ist ein Open-Source-Backend-System, das Datenmodellierung, Authentifizierung, Medienverwaltung und Workflow-Primitive in einem einzigen schlanken Dienst mit einer integrierten Admin-Benutzeroberfläche bündelt. Basierend auf Webstandards statt einer einzigen Laufzeitumgebung läuft es überall von Node und Bun bis hin zu Cloudflare Workers, Vercel und Deno Deploy, mit adapterbasiertem Zugriff auf SQLite, LibSQL oder Postgres, ohne Abstraktionen über Ihren Datenbanktreiber zu erzwingen.
Das Selbst-Hosting von bknd auf Ihrem eigenen VPS ersetzt anbietergebundene BaaS-Plattformen wie Firebase oder Supabase durch ein portables Backend, das Sie vollständig besitzen. Es gibt keine Gebühren pro Anfrage, keine Zeilenbeschränkungen und keine überraschende Preisgestaltung, wenn Ihr Projekt vom Prototyp zur Produktion wächst.
Wichtige Funktionen von bknd
Visuelle Datenmodellierung
Definieren Sie Entitäten, Felder und Beziehungen über die Admin-UI und erhalten Sie sofortige REST-Endpunkte sowie ein typisiertes TypeScript-SDK für jede Sammlung.
Integrierte Authentifizierung
E-Mail- und Passwort-Anmeldung, JWT-Token, Rollen und Berechtigungen werden standardmäßig mitgeliefert und ersetzen Identitätsdienste von Drittanbietern für die meisten Anwendungen.
Integrierte Medienverwaltung
Dateien lokal oder über S3-kompatible Anbieter wie R2, Tigris und Minio hochladen, speichern und bereitstellen, ohne einen separaten Speicher-Stack aufzusetzen.
Workflow-Automatisierung
Erstellen Sie mehrstufige Abläufe, die auf Datenänderungen reagieren, Aufgaben planen und externe APIs direkt von demselben Backend aufrufen, das Ihre App antreibt.
Framework-Adapter
Adapter für Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda und mehr ermöglichen es Ihnen, dieselbe bknd-Instanz in ein bestehendes Frontend-Projekt einzubetten.
Warum Sie bknd auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.