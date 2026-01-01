bknd ist ein Open-Source-Backend-System, das Datenmodellierung, Authentifizierung, Medienverwaltung und Workflow-Primitive in einem einzigen schlanken Dienst mit einer integrierten Admin-Benutzeroberfläche bündelt. Basierend auf Webstandards statt einer einzigen Laufzeitumgebung läuft es überall von Node und Bun bis hin zu Cloudflare Workers, Vercel und Deno Deploy, mit adapterbasiertem Zugriff auf SQLite, LibSQL oder Postgres, ohne Abstraktionen über Ihren Datenbanktreiber zu erzwingen.

Das Selbst-Hosting von bknd auf Ihrem eigenen VPS ersetzt anbietergebundene BaaS-Plattformen wie Firebase oder Supabase durch ein portables Backend, das Sie vollständig besitzen. Es gibt keine Gebühren pro Anfrage, keine Zeilenbeschränkungen und keine überraschende Preisgestaltung, wenn Ihr Projekt vom Prototyp zur Produktion wächst.