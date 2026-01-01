Bis zu 69 % Rabatt auf slskd

slskd mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-webbasierter Client fÃ¼r das Soulseek Peer-to-Peer Musik- und Filesharing-Netzwerk.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit slskd erstellen kÃ¶nnen

slskd ist ein moderner Open-Source-Client fÃ¼r das Soulseek Peer-to-Peer-Netzwerk, der vollstÃ¤ndig Ã¼ber ein responsives Webinterface bereitgestellt wird. Er ersetzt die Ã¤lteren Desktop-Soulseek-Clients durch einen selbstgehosteten Server, den Sie von jedem Browser aus erreichen kÃ¶nnen. So kÃ¶nnen Sie rund um die Uhr Musik, verlustfreie Dateien und andere Inhalte, die von Millionen von Soulseek-Nutzern geteilt werden, suchen und herunterladen â€“ selbst wenn Ihr Desktop ausgeschaltet ist.

slskd auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, ohne eine lokale Maschine zu blockieren. Alle Einstellungen kÃ¶nnen Ã¼ber die integrierte Web-UI oder eine remote YAML-Konfigurationsdatei verwaltet werden, wodurch Sie die volle Kontrolle Ã¼ber freigegebene Verzeichnisse, Download-Warteschlangen, Ãœbertragungslimits und Benutzerberechtigungen haben.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von slskd

Webbasierte Schnittstelle

Verwalten Sie Suchen, Downloads und Ãœbertragungen von jedem Browser aus, ohne einen Desktop-Client zu installieren.

Fortlaufende Hintergrund-Downloads

LÃ¤uft als persistenter Server, sodass die Downloads in der Warteschlange abgeschlossen werden, selbst wenn Ihr lokaler Computer ausgeschaltet ist.

Fernkonfiguration

Passen Sie alle Einstellungen live Ã¼ber die Web-UI oder durch Bearbeiten einer YAML-Konfigurationsdatei remote an, ohne neu zu starten.

Verwaltung der Ãœbertragungswarteschlange

Upload- und Download-Warteschlangen Ã¼berwachen, Geschwindigkeitsbegrenzungen festlegen und Ãœbertragungen von einem einzigen Dashboard aus priorisieren.

Nutzer- und Freigabesteuerungen

Legen Sie fest, welche Verzeichnisse freigegeben werden sollen, legen Sie benutzerbezogene Berechtigungen fest und verwalten Sie, wer Ihre Dateien durchsuchen oder herunterladen kann.

Warum Sie slskd auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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Immich

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Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und VideoverwaltungslÃ¶sung

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Airsonic Advanced

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