slskd ist ein moderner Open-Source-Client fÃ¼r das Soulseek Peer-to-Peer-Netzwerk, der vollstÃ¤ndig Ã¼ber ein responsives Webinterface bereitgestellt wird. Er ersetzt die Ã¤lteren Desktop-Soulseek-Clients durch einen selbstgehosteten Server, den Sie von jedem Browser aus erreichen kÃ¶nnen. So kÃ¶nnen Sie rund um die Uhr Musik, verlustfreie Dateien und andere Inhalte, die von Millionen von Soulseek-Nutzern geteilt werden, suchen und herunterladen â€“ selbst wenn Ihr Desktop ausgeschaltet ist.

slskd auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, ohne eine lokale Maschine zu blockieren. Alle Einstellungen kÃ¶nnen Ã¼ber die integrierte Web-UI oder eine remote YAML-Konfigurationsdatei verwaltet werden, wodurch Sie die volle Kontrolle Ã¼ber freigegebene Verzeichnisse, Download-Warteschlangen, Ãœbertragungslimits und Benutzerberechtigungen haben.