slskd mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-webbasierter Client fÃ¼r das Soulseek Peer-to-Peer Musik- und Filesharing-Netzwerk.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit slskd erstellen kÃ¶nnen
slskd ist ein moderner Open-Source-Client fÃ¼r das Soulseek Peer-to-Peer-Netzwerk, der vollstÃ¤ndig Ã¼ber ein responsives Webinterface bereitgestellt wird. Er ersetzt die Ã¤lteren Desktop-Soulseek-Clients durch einen selbstgehosteten Server, den Sie von jedem Browser aus erreichen kÃ¶nnen. So kÃ¶nnen Sie rund um die Uhr Musik, verlustfreie Dateien und andere Inhalte, die von Millionen von Soulseek-Nutzern geteilt werden, suchen und herunterladen â€“ selbst wenn Ihr Desktop ausgeschaltet ist.
slskd auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, ohne eine lokale Maschine zu blockieren. Alle Einstellungen kÃ¶nnen Ã¼ber die integrierte Web-UI oder eine remote YAML-Konfigurationsdatei verwaltet werden, wodurch Sie die volle Kontrolle Ã¼ber freigegebene Verzeichnisse, Download-Warteschlangen, Ãœbertragungslimits und Benutzerberechtigungen haben.
Wichtige Funktionen von slskd
Webbasierte Schnittstelle
Verwalten Sie Suchen, Downloads und Ãœbertragungen von jedem Browser aus, ohne einen Desktop-Client zu installieren.
Fortlaufende Hintergrund-Downloads
LÃ¤uft als persistenter Server, sodass die Downloads in der Warteschlange abgeschlossen werden, selbst wenn Ihr lokaler Computer ausgeschaltet ist.
Fernkonfiguration
Passen Sie alle Einstellungen live Ã¼ber die Web-UI oder durch Bearbeiten einer YAML-Konfigurationsdatei remote an, ohne neu zu starten.
Verwaltung der Ãœbertragungswarteschlange
Upload- und Download-Warteschlangen Ã¼berwachen, Geschwindigkeitsbegrenzungen festlegen und Ãœbertragungen von einem einzigen Dashboard aus priorisieren.
Nutzer- und Freigabesteuerungen
Legen Sie fest, welche Verzeichnisse freigegeben werden sollen, legen Sie benutzerbezogene Berechtigungen fest und verwalten Sie, wer Ihre Dateien durchsuchen oder herunterladen kann.
Warum Sie slskd auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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