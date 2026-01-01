SyncLounge mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Plex-Watch-Partys — veranstalten Sie synchronisierte Film- und Fernsehabende mit Freunden und Familie auf mehreren Plex-Servern.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SyncLounge erstellen können
SyncLounge ist ein selbst gehosteter „Watchparty“-Koordinator für Plex Media Server. Es synchronisiert die Wiedergabe über mehrere Plex-Clients hinweg in Echtzeit – wenn ein Zuschauer pausiert, pausieren alle; wenn jemand vorspult, holen alle auf. Jeder Zuschauer streamt von seinem eigenen Plex-Server, sodass der Host seine Bibliothek nicht teilen oder sich um die Bandbreite kümmern muss – SyncLounge hält lediglich die Wiedergabe synchron und bietet einen Chatraum für die Gruppe.
Das Selbst-Hosten von SyncLounge auf einem VPS hält Watchpartys unter Ihrer Kontrolle, wobei sich Benutzer über ihre bestehenden Plex-Konten anmelden und sich mit ihren eigenen Plex-Servern verbinden. Eine optionale Whitelist-Unterstützung beschränkt Ihre Instanz auf Freunde, Familie oder die Benutzer eines bestimmten Plex-Servers.
Wichtige Funktionen von SyncLounge
Echtzeit-Wiedergabe-Synchronisierung
Aktionen wie Wiedergabe, Pause, Suchen und Lautstärke synchronisieren sich bei jedem Teilnehmer in Millisekunden, sodass der gesamte Raum synchron bleibt.
Integrierter Gruppenchat
Jeder Raum enthält eine integrierte Chat-Seitenleiste, damit Zuschauer reagieren und diskutieren können, ohne den Player zu verlassen.
Multi-Server-Support
Jeder Zuschauer streamt von seinem eigenen Plex-Server, sodass der Host keinen Bibliothekszugriff teilen oder Upload-Bandbreite belasten muss.
Plex-Single-Sign-On
Nutzer authentifizieren sich mit ihren bestehenden Plex-Konten – keine separate Registrierung und kein zusätzliches Passwort, das man sich merken muss.
Optionale Zugriffs-Whitelist
Die AUTH_LIST-Variable beschränkt den Zugriff auf bestimmte Plex-Benutzernamen, E-Mails oder Server-Maschinen-IDs für private Bereitstellungen.
Warum Sie SyncLounge auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.