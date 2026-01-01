SyncLounge ist ein selbst gehosteter „Watchparty“-Koordinator für Plex Media Server. Es synchronisiert die Wiedergabe über mehrere Plex-Clients hinweg in Echtzeit – wenn ein Zuschauer pausiert, pausieren alle; wenn jemand vorspult, holen alle auf. Jeder Zuschauer streamt von seinem eigenen Plex-Server, sodass der Host seine Bibliothek nicht teilen oder sich um die Bandbreite kümmern muss – SyncLounge hält lediglich die Wiedergabe synchron und bietet einen Chatraum für die Gruppe.

Das Selbst-Hosten von SyncLounge auf einem VPS hält Watchpartys unter Ihrer Kontrolle, wobei sich Benutzer über ihre bestehenden Plex-Konten anmelden und sich mit ihren eigenen Plex-Servern verbinden. Eine optionale Whitelist-Unterstützung beschränkt Ihre Instanz auf Freunde, Familie oder die Benutzer eines bestimmten Plex-Servers.