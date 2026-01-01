Shelfmark ist eine selbst gehostete Webanwendung, die gleichzeitig Bücher und Hörbücher aus mehreren Quellen durchsucht – darunter Webkataloge, Torrent-Indexer, Usenet und IRC-Kanäle – und die Ergebnisse an Ihren lokalen Bibliotheksmanager liefert. Es unterstützt Mehrbenutzerzugriff mit einem integrierten Anfragesystem, sodass Haushaltsmitglieder Download-Anfragen durchsuchen und einreichen können, ohne separate Konten für jede Integration zu benötigen.

Shelfmark lässt sich in Calibre, Calibre-Web, Grimmory und Audiobookshelf integrieren, um heruntergeladene Titel direkt zu Ihrer bestehenden Bibliothek hinzuzufügen. Alle Konfigurationen und der Verlauf werden in einer einzigen SQLite-Datenbank im Konfigurationsverzeichnis gespeichert – kein externer Datenbankdienst erforderlich.