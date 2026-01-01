Bis zu 69 % Rabatt auf LimeSurvey

LimeSurvey per Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen von FragebÃ¶gen und zur Datenerfassung.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit LimeSurvey erstellen kÃ¶nnen

LimeSurvey ist eine fÃ¼hrende Open-Source-Umfrageplattform, die es Forschern, Unternehmen und Institutionen ermÃ¶glicht, professionelle Online-FragebÃ¶gen zu erstellen. Sie unterstÃ¼tzt Ã¼ber 80 Sprachen, erweiterte Verzweigungslogik, Teilnehmerverwaltung und umfassende Datenexportoptionen einschlieÃŸlich SPSS- und Excel-Formaten.

Mit ihren umfangreichen Fragetypen, benutzerdefinierten Themen und Plugin-Architektur bietet LimeSurvey Umfragefunktionen auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren. Diese Vorlage enthÃ¤lt MariaDB fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung, Redis fÃ¼r eine schnelle Sitzungsverwaltung und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sichere Umfrageeinreichungen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von LimeSurvey

Erweiterte Fragetypen

WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 28 Fragetypen, darunter Matrix-, Ranking-, Dateiupload- und gleichungsbasierte Fragen fÃ¼r jedes Umfrageszenario.

Verzweigungslogik

Erstellen Sie dynamische Umfragen, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten mithilfe eines leistungsstarken Ausdrucksmanagers anzeigen oder ausblenden.

Mehrsprachige Umfragen

Erstellen Sie Umfragen in Ã¼ber 80 Sprachen mit automatischer Rechts-nach-links-TextunterstÃ¼tzung fÃ¼r eine wirklich globale Datenerfassung.

Datenexport & Analyse

Exportieren Sie Ergebnisse in die Formate SPSS, R, Excel und CSV mit integrierten Statistiken, Diagrammen und Kreuztabellen-Tools.

Teilnehmerverwaltung

Befragte mit tokenbasiertem Zugriff verfolgen, Erinnerungen senden und Quoten fÃ¼r eine prÃ¤zise Umfrageverwaltung steuern.

Warum Sie LimeSurvey auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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Anki Sync Server Enhanced

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Selbst gehosteter Anki-Synchronisierungsserver mit MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, Backups und Web-Dashboard

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Blender

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Im Browser zugÃ¤ngliche 3D-Modellierungs-, Animations- und Rendering-Suite

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