LimeSurvey per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen von FragebÃ¶gen und zur Datenerfassung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r LimeSurvey
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LimeSurvey erstellen kÃ¶nnen
LimeSurvey ist eine fÃ¼hrende Open-Source-Umfrageplattform, die es Forschern, Unternehmen und Institutionen ermÃ¶glicht, professionelle Online-FragebÃ¶gen zu erstellen. Sie unterstÃ¼tzt Ã¼ber 80 Sprachen, erweiterte Verzweigungslogik, Teilnehmerverwaltung und umfassende Datenexportoptionen einschlieÃŸlich SPSS- und Excel-Formaten.
Mit ihren umfangreichen Fragetypen, benutzerdefinierten Themen und Plugin-Architektur bietet LimeSurvey Umfragefunktionen auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren. Diese Vorlage enthÃ¤lt MariaDB fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung, Redis fÃ¼r eine schnelle Sitzungsverwaltung und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sichere Umfrageeinreichungen.
Wichtige Funktionen von LimeSurvey
Erweiterte Fragetypen
WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 28 Fragetypen, darunter Matrix-, Ranking-, Dateiupload- und gleichungsbasierte Fragen fÃ¼r jedes Umfrageszenario.
Verzweigungslogik
Erstellen Sie dynamische Umfragen, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten mithilfe eines leistungsstarken Ausdrucksmanagers anzeigen oder ausblenden.
Mehrsprachige Umfragen
Erstellen Sie Umfragen in Ã¼ber 80 Sprachen mit automatischer Rechts-nach-links-TextunterstÃ¼tzung fÃ¼r eine wirklich globale Datenerfassung.
Datenexport & Analyse
Exportieren Sie Ergebnisse in die Formate SPSS, R, Excel und CSV mit integrierten Statistiken, Diagrammen und Kreuztabellen-Tools.
Teilnehmerverwaltung
Befragte mit tokenbasiertem Zugriff verfolgen, Erinnerungen senden und Quoten fÃ¼r eine prÃ¤zise Umfrageverwaltung steuern.
Warum Sie LimeSurvey auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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