LimeSurvey ist eine fÃ¼hrende Open-Source-Umfrageplattform, die es Forschern, Unternehmen und Institutionen ermÃ¶glicht, professionelle Online-FragebÃ¶gen zu erstellen. Sie unterstÃ¼tzt Ã¼ber 80 Sprachen, erweiterte Verzweigungslogik, Teilnehmerverwaltung und umfassende Datenexportoptionen einschlieÃŸlich SPSS- und Excel-Formaten.

Mit ihren umfangreichen Fragetypen, benutzerdefinierten Themen und Plugin-Architektur bietet LimeSurvey Umfragefunktionen auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren. Diese Vorlage enthÃ¤lt MariaDB fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung, Redis fÃ¼r eine schnelle Sitzungsverwaltung und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sichere Umfrageeinreichungen.