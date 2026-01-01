Checkmate ist eine Open-Source-Serverüberwachungsanwendung, die Uptime, Leistung und Systemzustand Ihrer Server und Dienste von einem einzigen webbasierten Dashboard aus verfolgt. Sie bietet konfigurierbare Zustandsprüfungen, Echtzeit-Benachrichtigungen, historische Trendanalysen, Google PageSpeed Insights-Integration und Docker-Container-Überwachung – alles ohne auf einen kostenpflichtigen SaaS-Überwachungsdienst angewiesen zu sein.

Die Bereitstellung von Checkmate auf einem dedizierten VPS hält Ihre Überwachungsinfrastruktur unabhängig von den Systemen, die sie überwacht, und verhindert, dass ein einzelner Ausfall sowohl Ihre Anwendung als auch Ihre Fähigkeit, diesen zu erkennen, beeinträchtigt.