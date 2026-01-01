Lychee mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete Foto-Verwaltungsplattform mit Albumorganisation, Freigabesteuerungen und Metadaten-gestÃ¼tztem Durchsuchen, entwickelt fÃ¼r ambitionierte Fotografen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lychee erstellen kÃ¶nnen
Lychee ist ein ausgereiftes Open-Source-Fotoverwaltungssystem, das jeden Bilderordner in eine wunderschÃ¶n prÃ¤sentierte Online-Galerie verwandelt. Es indiziert EXIF- und IPTC-Metadaten, generiert responsive Miniaturansichten, organisiert Fotos in verschachtelten Alben und bietet Ã¶ffentliche, passwortgeschÃ¼tzte und private Freigabeoptionen fÃ¼r einzelne Alben oder Fotos â€“ alles unterstÃ¼tzt durch eine Ã¼bersichtliche, mobilfreundliche Web-BenutzeroberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von Lychee auf Ihrem VPS bewahrt hochauflÃ¶sende Originale, Standortdaten und den Anzeigeverlauf auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einer Drittanbieter-Fotoplattform zu Ã¼berlassen. Die App unterstÃ¼tzt MySQL, MariaDB, PostgreSQL oder SQLite als Backends und lÃ¤sst sich nahtlos in Objektspeicher, LDAP- und OAuth-Anbieter integrieren â€“ wodurch es gleichermaÃŸen fÃ¼r ein persÃ¶nliches Fotoarchiv oder eine gemeinsame Bibliothek fÃ¼r kleine Teams geeignet ist.
Wichtige Funktionen von Lychee
Verschachtelte Albumhierarchie
Organisieren Sie Fotos in Alben und Unteralben mit Drag-and-Drop-Neuanordnung, Titelbildauswahl und Freigabesteuerung pro Album.
EXIF und IPTC Metadaten
Automatische Extraktion von Kamera-, Objektiv-, Belichtungs-, GPS- und IPTC-Tags, damit Alben nach KameragehÃ¤use, Brennweite oder Ort durchsuchbar und filterbar sind.
Granulare Freigabesteuerung
Sie kÃ¶nnen Alben Ã¶ffentlich, passwortgeschÃ¼tzt oder nur auf Einladung zugÃ¤nglich machen und Freigabelinks pro Album oder pro Foto generieren, ohne den Rest Ihrer Bibliothek preiszugeben.
RAW- und HEIC-Support
Native Verarbeitung von RAW-Formaten und HEIC neben JPEG, PNG und Video â€” Lychee transkodiert fÃ¼r das Web unter Beibehaltung der Originaldatei.
OAuth- und LDAP-Login
Verbinden Sie sich mit bestehenden IdentitÃ¤tsanbietern, einschlieÃŸlich Google, GitHub und jedem LDAP-Verzeichnis, damit Mitwirkende sich mit Anmeldeinformationen anmelden kÃ¶nnen, die sie bereits besitzen.
Objektspeicher-Backend
Optional Fotos auf S3-kompatiblem Objektspeicher speichern, um Ihre Bibliothek Ã¼ber die lokale Festplatte hinaus zu skalieren, wobei die gleiche UX beibehalten wird.
Warum Sie Lychee auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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