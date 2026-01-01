PdfDing ist ein selbstgehosteter PDF-Manager und -Viewer, der Ihre Leseposition geräteübergreifend speichert, sodass Sie auf einem Desktop mit dem Lesen beginnen und auf einem Telefon fortfahren können, ohne Ihren Platz zu verlieren. Dateien werden in Arbeitsbereiche und Sammlungen mit mehrstufiger Tagging-, Favoriten- und Archivierungsfunktion organisiert. Der browserbasierte Viewer ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu kommentieren, hervorzuheben, Text hinzuzufügen, zu zeichnen und zu signieren — wobei alle Anmerkungen serverseitig gespeichert und auf jedem Gerät synchronisiert werden.

Das Selbst-Hosten von PdfDing auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumentenbibliothek privat: keine Dateien, die in einen Cloud-Dienst hochgeladen werden, keine Nutzungsanalysen und volle Kontrolle darüber, wer auf Ihre Instanz zugreifen kann. Optionales OIDC Single Sign-On, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zugriffssteuerung pro Link machen es sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für kleine Teams praktisch.