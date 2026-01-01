PdfDing mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter PDF-Manager mit browserbasierter Anzeige, Kommentierung und geräteübergreifender Lesepositionssynchronisierung.
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Was Sie mit PdfDing erstellen können
PdfDing ist ein selbstgehosteter PDF-Manager und -Viewer, der Ihre Leseposition geräteübergreifend speichert, sodass Sie auf einem Desktop mit dem Lesen beginnen und auf einem Telefon fortfahren können, ohne Ihren Platz zu verlieren. Dateien werden in Arbeitsbereiche und Sammlungen mit mehrstufiger Tagging-, Favoriten- und Archivierungsfunktion organisiert. Der browserbasierte Viewer ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu kommentieren, hervorzuheben, Text hinzuzufügen, zu zeichnen und zu signieren — wobei alle Anmerkungen serverseitig gespeichert und auf jedem Gerät synchronisiert werden.
Das Selbst-Hosten von PdfDing auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumentenbibliothek privat: keine Dateien, die in einen Cloud-Dienst hochgeladen werden, keine Nutzungsanalysen und volle Kontrolle darüber, wer auf Ihre Instanz zugreifen kann. Optionales OIDC Single Sign-On, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zugriffssteuerung pro Link machen es sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für kleine Teams praktisch.
Wichtige Funktionen von PdfDing
Geräteübergreifende Synchronisierung
Leseposition, Anmerkungen und digitale Signaturen synchronisieren sich geräteübergreifend, sodass Sie beim Wechsel zwischen Desktop und Mobilgerät nie Ihren Platz verlieren.
Annotation und Bearbeitung
Text, Hervorhebungen, Zeichnungen und Kommentare direkt im Browser hinzufügen — kein Drittanbieter-Tool erforderlich — mit serverseitig gespeicherten Anmerkungen.
Kollektionen und Verschlagwortung
Organisieren Sie PDFs in Arbeitsbereichen und Sammlungen mit mehrstufigen Tags, Favoriten und Archivierung für eine strukturierte persönliche oder Team-Bibliothek.
Digitale Signaturen
Dokumente direkt im Browser signieren und die Signaturen geräteübergreifend synchronisieren und speichern, ohne dass Sie eine Desktop-Software installieren müssen.
SSO und Zwei-Faktor-Authentifizierung
Integrieren Sie sich mit jedem OIDC-Anbieter für Single Sign-On und sichern Sie Konten mit TOTP- oder WebAuthn-Hardware-Schlüssel-Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Teilbare Links
Generieren Sie zugriffsgeschützte Freigabelinks mit QR-Codes für einzelne PDFs, um Dokumente einfach zu teilen, ohne vollen Kontozugriff gewähren zu müssen.
Warum Sie PdfDing auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.