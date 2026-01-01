Zabbix ist eine Open-Source-Überwachungslösung der Enterprise-Klasse, der NASA, Salesforce und Zehntausende von Organisationen vertrauen, um den Zustand von Netzwerken, Servern, virtuellen Maschinen, Containern und Cloud-Diensten zu überwachen. Eine einzelne Zabbix-Instanz kann Zehntausende von Metriken pro Sekunde über Agenten, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-Prüfungen und benutzerdefinierte Skripte sammeln und Anomalien dann über vorlagenbasierte Trigger, Eskalationsregeln und umfangreiche Dashboards aufzeigen.

Das Selbst-Hosten von Zabbix auf Ihrem eigenen VPS hält jede Metrik, jedes Ereignis und jede Anmeldeinformation innerhalb der Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Lizenzgebühren pro Host oder Datenausgangsgebühren. Die gebündelte PostgreSQL-Datenbank und der Zabbix-Agent bieten Ihnen einen vollständigen Überwachungs-Stack, der bereit ist, Hosts aufzunehmen, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist.