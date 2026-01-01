Zabbix mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Unternehmensweites Open-Source-Monitoring für Netzwerke, Server, Anwendungen und Cloud-Dienste in einer einheitlichen Plattform.
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Was Sie mit Zabbix erstellen können
Zabbix ist eine Open-Source-Überwachungslösung der Enterprise-Klasse, der NASA, Salesforce und Zehntausende von Organisationen vertrauen, um den Zustand von Netzwerken, Servern, virtuellen Maschinen, Containern und Cloud-Diensten zu überwachen. Eine einzelne Zabbix-Instanz kann Zehntausende von Metriken pro Sekunde über Agenten, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-Prüfungen und benutzerdefinierte Skripte sammeln und Anomalien dann über vorlagenbasierte Trigger, Eskalationsregeln und umfangreiche Dashboards aufzeigen.
Das Selbst-Hosten von Zabbix auf Ihrem eigenen VPS hält jede Metrik, jedes Ereignis und jede Anmeldeinformation innerhalb der Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Lizenzgebühren pro Host oder Datenausgangsgebühren. Die gebündelte PostgreSQL-Datenbank und der Zabbix-Agent bieten Ihnen einen vollständigen Überwachungs-Stack, der bereit ist, Hosts aufzunehmen, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Wichtige Funktionen von Zabbix
Agent und agentenlos
Erfassen Sie Metriken über native Zabbix-Agenten, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet und HTTP-Prüfungen, ohne Software auf jedem überwachten Gerät installieren zu müssen.
Auto-Discovery
Hosts, Netzwerkschnittstellen, Dienste und virtuelle Maschinen automatisch entdecken und Überwachungsvorlagen ohne manuelle Konfiguration anwenden.
Flexible Alarmierung
Definieren Sie Eskalationsregeln und senden Sie Benachrichtigungen an Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, E-Mail, SMS und Webhooks, je nach Schweregrad und Empfänger.
Vorlagenbasiertes Monitoring
Hunderte von vorgefertigten Vorlagen decken Datenbanken, Webserver, Kubernetes, AWS, VMware und Netzwerkausrüstung ab, sodass das Onboarding neuer Hosts Minuten statt Stunden dauert.
Anpassbare Dashboards
Erstellen Sie Dashboards mit Diagrammen, Karten, Top-Host-Widgets und SLA-Berichten, zugeschnitten auf NOC-Betreiber, Entwickler oder Führungskräfte.
Langzeitmetriken
Speichern Sie historische Daten und aggregierte Trends in PostgreSQL für jahrelange Kapazitätsplanung, Post-Incident-Analysen und Compliance-Berichterstattung.
Warum Sie Zabbix auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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