CryptPad mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ende-zu-Ende verschlüsselte kollaborative Office-Suite, bei der der Server niemals den Inhalt Ihrer Dokumente sieht.
Wählen Sie einen VPS-Plan für CryptPad
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit CryptPad erstellen können
CryptPad ist eine Open-Source, Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite. Im Gegensatz zu Cloud-Editoren, die Dokumente im Klartext auf dem Server speichern, verschlüsselt CryptPad alles im Browser, bevor es den Server erreicht – das bedeutet, der Host hat niemals Zugriff auf das, was Nutzer schreiben, zeichnen oder erstellen. Diese Zero-Knowledge-Architektur macht es geeignet für Teams, die sensible Informationen verarbeiten, Organisationen unter strengen Datenschutzbestimmungen oder jeden, der Echtzeit-Kollaboration wünscht, ohne einem Dienstanbieter mit seinen Inhalten vertrauen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von CryptPad auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Dokumente, Nutzerdaten und den Speicher Ihres Teams – ohne Nutzungslimits, Abonnementgebühren und externe Cloud-Abhängigkeit.
Wichtige Funktionen von CryptPad
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Alle Dokumentinhalte werden im Browser verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen, sodass der Host — einschließlich Ihnen — niemals gespeicherte Dokumente lesen kann.
Vollständiges Büropaket
Erstellen und arbeiten Sie gemeinsam an Rich-Text-Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Codedateien, Kanban-Boards, Whiteboards und Formularen — alles in Echtzeit.
Gastzusammenarbeit
Teilen Sie jedes Dokument per Link, und Mitarbeiter können es bearbeiten, ohne ein Konto registrieren zu müssen, während die vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchgehend aufrechterhalten wird.
Team-Laufwerke
Organisieren Sie Dokumente in gemeinsamen Team-Laufwerken mit Ordnerstrukturen und detaillierten Zugriffsrechten für verschiedene Mitglieder oder Gruppen.
Keine Klartext-Serverspeicherung
Auch wenn der Server kompromittiert wird, bleiben die gespeicherten Daten verschlüsselter Chiffretext, der ohne die Verschlüsselungsschlüssel, die sich ausschließlich im Besitz der Clients befinden, nicht gelesen werden kann.
Warum Sie CryptPad auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.