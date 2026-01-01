CryptPad ist eine Open-Source, Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite. Im Gegensatz zu Cloud-Editoren, die Dokumente im Klartext auf dem Server speichern, verschlüsselt CryptPad alles im Browser, bevor es den Server erreicht – das bedeutet, der Host hat niemals Zugriff auf das, was Nutzer schreiben, zeichnen oder erstellen. Diese Zero-Knowledge-Architektur macht es geeignet für Teams, die sensible Informationen verarbeiten, Organisationen unter strengen Datenschutzbestimmungen oder jeden, der Echtzeit-Kollaboration wünscht, ohne einem Dienstanbieter mit seinen Inhalten vertrauen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von CryptPad auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Dokumente, Nutzerdaten und den Speicher Ihres Teams – ohne Nutzungslimits, Abonnementgebühren und externe Cloud-Abhängigkeit.