Dittofeed ist eine Open-Source-Alternative zu Braze und Iterable, entwickelt für Produkt- und Marketingteams, die die volle Kontrolle über die Kundenkommunikation benötigen, ohne eine Preisgestaltung pro Nachricht. Es ermöglicht Ihnen, automatisierte Journey-Flows zu entwerfen, die durch das Nutzerverhalten ausgelöst werden — Onboarding-Sequenzen, Re-Engagement-Kampagnen, Transaktionswarnungen und mehr — über E-Mail-, SMS-, WhatsApp-, Slack- und mobile Push-Kanäle hinweg.

Das Selbst-Hosten von Dittofeed speichert alle Kundendaten, Kontaktlisten und den Nachrichtenverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie vermeiden Gebühren pro Platz und pro Nachricht, während Sie die Möglichkeit behalten, sich direkt in Ihr Data Warehouse zu integrieren, Ihren eigenen E-Mail-Anbieter anzubinden und die Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen.