GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist ein kostenloser Open-Source-Rastergrafikeditor mit einem Funktionsumfang, der mit kommerziellen Tools vergleichbar ist. Er übernimmt Fotoretusche, Farbkorrektur, ebenenbasiertes Compositing, digitale Malerei und Grafikdesign in einer einzigen Anwendung. Diese Vorlage führt GIMP in einem browserzugänglichen Desktop über KasmVNC aus, sodass Ihre vollständige Bearbeitungsumgebung von jedem Gerät aus erreichbar ist, ohne dass Sie etwas lokal installieren müssen.

Das Hosting von GIMP auf einem VPS bedeutet, dass Ihre benutzerdefinierten Pinsel, Skripte und Projektdateien immer von jedem Gerät aus verfügbar sind. Dedizierte CPU- und RAM-Ressourcen bewältigen große Leinwände und Stapel-Exportaufträge, die ein lokales Gerät mit geringer Spezifikation überlasten würden.