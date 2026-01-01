Joplin Server mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostetes Sync-Backend für Joplin, das Ihre Notizen und Anhänge auf allen Geräten privat hält.
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Was Sie mit Joplin Server erstellen können
Joplin Server ist das selbstgehostete Synchronisierungs-Backend für die beliebte Open-Source-Notiz-App Joplin. Es bietet eine sichere, private zentrale Anlaufstelle für die Synchronisierung von Notizen, To-Dos, Notizbüchern und Anhängen über Desktop-, Mobil- und Terminal-Clients hinweg – ohne auf Cloud-Dienste Dritter wie Dropbox oder OneDrive angewiesen zu sein.
Joplin Server auf Ihrem eigenen VPS zu hosten bedeutet, dass Ihre persönliche Wissensdatenbank vollständig unter Ihrer Kontrolle bleibt. Sie legen die Speicherlimits fest, definieren Backup-Richtlinien und wählen, ob Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren möchten – keine Abonnementgebühren, kein Datamining und keine Plattformbindung.
Wichtige Funktionen von Joplin Server
Privater Notizen-Sync
Synchronisieren Sie Notizen, Notizbücher und Anhänge auf all Ihren Geräten über Ihren eigenen Server, ohne dass ein Cloud-Dienst eines Drittanbieters Ihre Daten verarbeitet.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Schützen Sie Notizinhalte mit clientseitiger Verschlüsselung, damit nur Sie Ihre Notizen lesen können – selbst der Server sieht den Klartext nie.
Unterstützung für mehrere Benutzer
Erstellen Sie separate Konten für Familienmitglieder oder Kollegen, jeweils mit einer eigenen Notizsammlung und konfigurierbaren Speicherkontingenten.
Notizenfreigabe
Teilen Sie einzelne Notizen oder Notizbücher mit anderen Joplin Server-Benutzern und verwalten Sie Zugriffsrechte direkt über die Client-Apps.
Alle Kundenplattformen
Joplin-Clients unter Windows, macOS, Linux, iOS und Android verbinden sich — jedes Gerät synchronisiert sich mit demselben Server über das Standard-Joplin-Synchronisationsprotokoll.
Warum Sie Joplin Server auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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