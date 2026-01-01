Joplin Server ist das selbstgehostete Synchronisierungs-Backend für die beliebte Open-Source-Notiz-App Joplin. Es bietet eine sichere, private zentrale Anlaufstelle für die Synchronisierung von Notizen, To-Dos, Notizbüchern und Anhängen über Desktop-, Mobil- und Terminal-Clients hinweg – ohne auf Cloud-Dienste Dritter wie Dropbox oder OneDrive angewiesen zu sein.

Joplin Server auf Ihrem eigenen VPS zu hosten bedeutet, dass Ihre persönliche Wissensdatenbank vollständig unter Ihrer Kontrolle bleibt. Sie legen die Speicherlimits fest, definieren Backup-Richtlinien und wählen, ob Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren möchten – keine Abonnementgebühren, kein Datamining und keine Plattformbindung.