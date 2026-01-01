WatchState ist ein Open-Source-Tool, das fÃ¼r Haushalte entwickelt wurde, die mehr als einen Medienserver betreiben. Anstatt sich auf Trakt oder andere Drittanbieterdienste zu verlassen, kommuniziert es direkt mit den APIs von Plex, Jellyfin und Emby, um Wiedergabestatus, Fortsetzungs-Positionen und den Wiedergabeverlauf Ã¼ber jedes verbundene Backend hinweg konsistent zu halten.

Das Selbst-Hosting von WatchState auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kontotoken, Anzeigedaten und Webhook-Traffic vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Der Container bietet eine Web-UI zum HinzufÃ¼gen von Backends, unterstÃ¼tzt Viele-zu-Viele- oder Einweg-Synchronisierung und kombiniert geplante Importe mit Echtzeit-Webhook-Ereignissen, sodass Ã„nderungen innerhalb von Sekunden Ã¼bernommen werden.