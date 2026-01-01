WatchState mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Synchronisierungs-Engine, die den Wiedergabeverlauf Ã¼ber Plex-, Jellyfin- und Emby-Backends hinweg abgleicht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WatchState erstellen kÃ¶nnen
WatchState ist ein Open-Source-Tool, das fÃ¼r Haushalte entwickelt wurde, die mehr als einen Medienserver betreiben. Anstatt sich auf Trakt oder andere Drittanbieterdienste zu verlassen, kommuniziert es direkt mit den APIs von Plex, Jellyfin und Emby, um Wiedergabestatus, Fortsetzungs-Positionen und den Wiedergabeverlauf Ã¼ber jedes verbundene Backend hinweg konsistent zu halten.
Das Selbst-Hosting von WatchState auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kontotoken, Anzeigedaten und Webhook-Traffic vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Der Container bietet eine Web-UI zum HinzufÃ¼gen von Backends, unterstÃ¼tzt Viele-zu-Viele- oder Einweg-Synchronisierung und kombiniert geplante Importe mit Echtzeit-Webhook-Ereignissen, sodass Ã„nderungen innerhalb von Sekunden Ã¼bernommen werden.
Wichtige Funktionen von WatchState
Multi-Backend-Synchronisierung
Synchronisieren Sie den Wiedergabestatus bidirektional oder unidirektional Ã¼ber Plex-, Jellyfin- und Emby-Server hinweg von einem einzigen Dashboard aus.
Webhook-gesteuerte Updates
EmpfÃ¤ngt Wiedergabe-, Pause- und Scrobble-Ereignisse direkt von jedem Backend, sodass der Wiedergabeverlauf innerhalb von Sekunden synchronisiert wird, anstatt auf einen Scan zu warten.
MehrbenutzeridentitÃ¤ten
Ordnen Sie mehrere Benutzer auf verschiedenen Servern gemeinsamen IdentitÃ¤ten zu und halten Sie jedes Familienmitglied synchron, ohne dass sich die Historien Ã¼berschneiden.
Tragbare Backups
Exportieren Sie den gesamten Betriebszustand jedes Backends in ein portables Format, das Sie spÃ¤ter wiederherstellen oder auf einen anderen Server migrieren kÃ¶nnen.
BibliotheksparitÃ¤tsprÃ¼fungen
Erkennen Sie nicht Ã¼bereinstimmende, fehlerhafte oder veraltete EintrÃ¤ge und zeigen Sie Unterschiede zwischen Backends auf, damit Sie Metadaten beheben kÃ¶nnen, bevor diese Synchronisierungskonflikte verursachen.
Pfadabgleich
Elemente anhand gemeinsamer Medienpfade abgleichen, wenn externe IDs fehlen oder unzuverlÃ¤ssig sind, ideal fÃ¼r Bibliotheken, die Ã¼ber mehrere Backends verteilt sind.
Warum Sie WatchState auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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