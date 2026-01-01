Wavelog ist eine moderne, webbasierte Amateurfunk-Logging-Anwendung zum Verfolgen von QSOs und zur Verwaltung des Fortschritts bei Auszeichnungen fÃ¼r DXCC-, IOTA-, SOTA- und POTA-Programme. Es integriert sich direkt mit LoTW, eQSL und Callbook-Suchdiensten und unterstÃ¼tzt die CAT-Funksteuerung fÃ¼r automatisiertes Logging wÃ¤hrend des Betriebs.

Das Selbst-Hosting von Wavelog auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Logbuchdaten privat und von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t aus zugÃ¤nglich, ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-Clouds. Contest-Logging, DX-Cluster-Integration, ADIF- und Cabrillo-Export sowie die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Bediener machen es zu einer vollstÃ¤ndigen Stations-Logging-LÃ¶sung fÃ¼r ernsthafte Amateurfunkbetreiber.