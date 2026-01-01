Wavelog mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Amateurfunk-Logbuchanwendung zur Erfassung von QSOs, Verwaltung von Auszeichnungen und Integration mit LoTW und eQSL.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wavelog erstellen kÃ¶nnen
Wavelog ist eine moderne, webbasierte Amateurfunk-Logging-Anwendung zum Verfolgen von QSOs und zur Verwaltung des Fortschritts bei Auszeichnungen fÃ¼r DXCC-, IOTA-, SOTA- und POTA-Programme. Es integriert sich direkt mit LoTW, eQSL und Callbook-Suchdiensten und unterstÃ¼tzt die CAT-Funksteuerung fÃ¼r automatisiertes Logging wÃ¤hrend des Betriebs.
Das Selbst-Hosting von Wavelog auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Logbuchdaten privat und von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t aus zugÃ¤nglich, ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-Clouds. Contest-Logging, DX-Cluster-Integration, ADIF- und Cabrillo-Export sowie die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Bediener machen es zu einer vollstÃ¤ndigen Stations-Logging-LÃ¶sung fÃ¼r ernsthafte Amateurfunkbetreiber.
Wichtige Funktionen von Wavelog
Preisverfolgung
Verfolgen Sie den Fortschritt fÃ¼r DXCC, IOTA, SOTA, POTA und andere wichtige Amateurfunk-Auszeichnungsprogramme aus Ihren Logbuchdaten.
LoTW & eQSL Synchronisierung
QSOs automatisch hochladen und mit LoTW und eQSL bestÃ¤tigen, fÃ¼r elektronische Auszeichnungen ohne manuelle Einreichung.
CAT Funksteuerung
Verbinden Sie sich Ã¼ber die CAT-Schnittstelle mit Ihrem FunkgerÃ¤t, um die Felder fÃ¼r Band, Modus und Frequenz wÃ¤hrend des Live-Betriebs automatisch auszufÃ¼llen.
Wettbewerbsprotokollierung
Protokollieren Sie Contest-QSOs mit Austauschverfolgung und DuplikatsprÃ¼fung fÃ¼r den kompetitiven Amateurfunkbetrieb.
ADIF-Export
Exportieren Sie Ihr vollstÃ¤ndiges Logbuch im ADIF- oder Cabrillo-Format zur Verwendung mit anderer Logging-Software oder Einreichungssystemen fÃ¼r Auszeichnungen.
Warum Sie Wavelog auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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