YaCy ist eine vollstÃ¤ndig verteilte Peer-to-Peer-Websuchmaschine, die vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen Server lÃ¤uft. Im Gegensatz zu Google oder Bing gibt es keine zentrale Instanz, die die Suchergebnisse kontrolliert â€“ jede YaCy-Instanz durchsucht und indiziert das Web unabhÃ¤ngig, wÃ¤hrend sie sich mit einem gemeinsamen globalen Index verbindet, der von Tausenden anderer YaCy-Peers gepflegt wird. Suchanfragen werden gehasht, bevor sie mit Peers geteilt werden, wodurch die Suche von Natur aus privat bleibt.

Das Selbst-Hosting von YaCy bietet Ihnen eine private Suchanwendung ohne Tracking, ohne Werbeeinfluss auf die Rankings und ohne an Dritte gesendete Suchprotokolle. Es funktioniert auch als Intranet-Suchmaschine, die HTTP-, FTP- und SMB-Ressourcen in einem lokalen Netzwerk ohne Internetverbindung indiziert.