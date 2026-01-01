YaCy als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Peer-to-Peer-Websuchmaschine, die das Web ohne zentrale Server oder Tracking indiziert und durchsucht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit YaCy erstellen kÃ¶nnen
YaCy ist eine vollstÃ¤ndig verteilte Peer-to-Peer-Websuchmaschine, die vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen Server lÃ¤uft. Im Gegensatz zu Google oder Bing gibt es keine zentrale Instanz, die die Suchergebnisse kontrolliert â€“ jede YaCy-Instanz durchsucht und indiziert das Web unabhÃ¤ngig, wÃ¤hrend sie sich mit einem gemeinsamen globalen Index verbindet, der von Tausenden anderer YaCy-Peers gepflegt wird. Suchanfragen werden gehasht, bevor sie mit Peers geteilt werden, wodurch die Suche von Natur aus privat bleibt.
Das Selbst-Hosting von YaCy bietet Ihnen eine private Suchanwendung ohne Tracking, ohne Werbeeinfluss auf die Rankings und ohne an Dritte gesendete Suchprotokolle. Es funktioniert auch als Intranet-Suchmaschine, die HTTP-, FTP- und SMB-Ressourcen in einem lokalen Netzwerk ohne Internetverbindung indiziert.
Wichtige Funktionen von YaCy
Peer-to-Peer-Index
Jeder YaCy-Knoten tritt einem globalen verteilten Index bei, teilt gecrawlte Seiten mit Peers und erhÃ¤lt im Gegenzug Ergebnisse â€“ ein zentraler Server ist nicht erforderlich.
Integrierter Web-Crawler
Konfigurierbare Crawl-ZeitplÃ¤ne und Tiefensteuerung, um Domains kontinuierlich zu indexieren und Ihre lokalen Suchergebnisse aktuell und relevant zu halten.
Datenschutzorientierte Suche
Suchanfragen werden gehasht, bevor sie mit dem P2P-Netzwerk geteilt werden, wodurch verhindert wird, dass ein Peer identifizieren kann, wonach Sie gesucht haben.
Intranetsuchmodus
Interne HTTP-, FTP- und SMB-Ressourcen in einem lokalen Netzwerk indizieren und durchsuchen, ohne dabei Daten dem Ã¶ffentlichen Internet preiszugeben.
SkriptfÃ¤hige REST API
Jede Verwaltungsfunktion ist Ã¼ber XML- und JSON-REST-Endpunkte zugÃ¤nglich, was die Automatisierung und benutzerdefinierte Suchportal-Integrationen ermÃ¶glicht.
Warum Sie YaCy auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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