Kill Bill mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Abonnementabrechnungs- und Zahlungsplattform fÃ¼r SaaS, MarktplÃ¤tze und nutzungsbasierte Unternehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kill Bill erstellen kÃ¶nnen
Kill Bill ist eine praxiserprobte Open-Source-Abrechnungs- und Zahlungsplattform, die von Unternehmen, die monatlich Millionen von Rechnungen verarbeiten, in der Produktion eingesetzt wird. Sie verwaltet den gesamten Monetarisierungs-Stack â€“ Katalogverwaltung, Abonnements, wiederkehrende Rechnungsstellung, Steuern und Zahlungs-Routing â€“ Ã¼ber eine modulare Architektur, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Zahlungsgateways, Steuer-Engines und Analyseanbieter zu kombinieren, ohne die GeschÃ¤ftslogik neu schreiben zu mÃ¼ssen.
Das Selbst-Hosting von Kill Bill hÃ¤lt Kundenzahlungsmetadaten, Abonnementhistorie und Preisregeln unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. Die enthaltene Kaui Admin-BenutzeroberflÃ¤che bietet Finanz- und Support-Teams eine Webkonsole fÃ¼r Konten, Rechnungen, RÃ¼ckerstattungen und PlanÃ¤nderungen, ohne eine einzige API-Anfrage schreiben zu mÃ¼ssen.
Wichtige Funktionen von Kill Bill
Abonnement-Engine
Modellversuche, befristete VertrÃ¤ge, Mischpreise und komplexe Katalog-Upgrades und -Downgrades mit automatischer anteiliger Abrechnung.
Zahlungsgateway Plugins
Leiten Sie Zahlungen Ã¼ber Stripe, Adyen, Braintree, PayPal und Dutzende anderer Anbieter mithilfe austauschbarer Zahlungs-Plugins.
Rechnungsstellung und Mahnwesen
Rechnungen termingerecht erstellen, fehlgeschlagene Zahlungen mit konfigurierbaren Mahnregeln wiederholen und UmsÃ¤tze wiederherstellen, ohne benutzerdefinierte Skripte zu schreiben.
Kaui Admin-Konsole
Konten durchsuchen, Zahlungen zurÃ¼ckerstatten, Abonnements bearbeiten und Rechnungen prÃ¼fen â€“ Ã¼ber eine dedizierte Web-BenutzeroberflÃ¤che, die fÃ¼r Support- und Finanzteams entwickelt wurde.
REST API und Plugins
VollstÃ¤ndige REST-API sowie ein Java/Ruby Plugin-SDK ermÃ¶glichen Ihnen die Integration von Kill Bill mit CRMs, Steuer-Engines und Analyse-Tools, ohne den Kern zu forken.
MandantenfÃ¤hig
Isolieren Sie Marken, Regionen oder Kundensegmente innerhalb einer einzigen Instanz mithilfe der integrierten Multi-Tenancy mit separaten Katalogen und Anmeldeinformationen.
Warum Sie Kill Bill auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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