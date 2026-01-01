Bis zu 69 % Rabatt auf Kill Bill

Kill Bill mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Abonnementabrechnungs- und Zahlungsplattform fÃ¼r SaaS, MarktplÃ¤tze und nutzungsbasierte Unternehmen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Kill Bill erstellen kÃ¶nnen

Kill Bill ist eine praxiserprobte Open-Source-Abrechnungs- und Zahlungsplattform, die von Unternehmen, die monatlich Millionen von Rechnungen verarbeiten, in der Produktion eingesetzt wird. Sie verwaltet den gesamten Monetarisierungs-Stack â€“ Katalogverwaltung, Abonnements, wiederkehrende Rechnungsstellung, Steuern und Zahlungs-Routing â€“ Ã¼ber eine modulare Architektur, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Zahlungsgateways, Steuer-Engines und Analyseanbieter zu kombinieren, ohne die GeschÃ¤ftslogik neu schreiben zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von Kill Bill hÃ¤lt Kundenzahlungsmetadaten, Abonnementhistorie und Preisregeln unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. Die enthaltene Kaui Admin-BenutzeroberflÃ¤che bietet Finanz- und Support-Teams eine Webkonsole fÃ¼r Konten, Rechnungen, RÃ¼ckerstattungen und PlanÃ¤nderungen, ohne eine einzige API-Anfrage schreiben zu mÃ¼ssen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Kill Bill

Abonnement-Engine

Modellversuche, befristete VertrÃ¤ge, Mischpreise und komplexe Katalog-Upgrades und -Downgrades mit automatischer anteiliger Abrechnung.

Zahlungsgateway Plugins

Leiten Sie Zahlungen Ã¼ber Stripe, Adyen, Braintree, PayPal und Dutzende anderer Anbieter mithilfe austauschbarer Zahlungs-Plugins.

Rechnungsstellung und Mahnwesen

Rechnungen termingerecht erstellen, fehlgeschlagene Zahlungen mit konfigurierbaren Mahnregeln wiederholen und UmsÃ¤tze wiederherstellen, ohne benutzerdefinierte Skripte zu schreiben.

Kaui Admin-Konsole

Konten durchsuchen, Zahlungen zurÃ¼ckerstatten, Abonnements bearbeiten und Rechnungen prÃ¼fen â€“ Ã¼ber eine dedizierte Web-BenutzeroberflÃ¤che, die fÃ¼r Support- und Finanzteams entwickelt wurde.

REST API und Plugins

VollstÃ¤ndige REST-API sowie ein Java/Ruby Plugin-SDK ermÃ¶glichen Ihnen die Integration von Kill Bill mit CRMs, Steuer-Engines und Analyse-Tools, ohne den Kern zu forken.

MandantenfÃ¤hig

Isolieren Sie Marken, Regionen oder Kundensegmente innerhalb einer einzigen Instanz mithilfe der integrierten Multi-Tenancy mit separaten Katalogen und Anmeldeinformationen.

Warum Sie Kill Bill auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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