Kill Bill ist eine praxiserprobte Open-Source-Abrechnungs- und Zahlungsplattform, die von Unternehmen, die monatlich Millionen von Rechnungen verarbeiten, in der Produktion eingesetzt wird. Sie verwaltet den gesamten Monetarisierungs-Stack â€“ Katalogverwaltung, Abonnements, wiederkehrende Rechnungsstellung, Steuern und Zahlungs-Routing â€“ Ã¼ber eine modulare Architektur, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Zahlungsgateways, Steuer-Engines und Analyseanbieter zu kombinieren, ohne die GeschÃ¤ftslogik neu schreiben zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von Kill Bill hÃ¤lt Kundenzahlungsmetadaten, Abonnementhistorie und Preisregeln unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. Die enthaltene Kaui Admin-BenutzeroberflÃ¤che bietet Finanz- und Support-Teams eine Webkonsole fÃ¼r Konten, Rechnungen, RÃ¼ckerstattungen und PlanÃ¤nderungen, ohne eine einzige API-Anfrage schreiben zu mÃ¼ssen.