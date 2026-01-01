Homarr ist ein elegantes Open-Source-Dashboard, das Ihnen eine einzige Oberfläche für all Ihre selbst gehosteten Anwendungen bietet. Anstatt Dutzende von Dienst-URLs als Lesezeichen zu speichern, präsentiert Homarr diese als organisierte Kacheln mit Live-Statusanzeigen, Suchfunktion und Schnellaktionen – alles von einer einzigen Seite aus.

Die Bereitstellung von Homarr auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihr Dashboard privat bleibt, sofort im lokalen Netzwerk geladen wird und sich direkt in Docker integrieren lässt, um laufende Container automatisch zu erkennen und deren Zustand in Echtzeit anzuzeigen.