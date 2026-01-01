Ihre Website, Ihr Team, Ihr Weg

Die .team-Erweiterung eignet sich hervorragend für Sportorganisationen, Unternehmensabteilungen, Agenturen, Projektgruppen, E-Sport-Teams und sogar Familien oder Fan-Communities.

Wenn Ihr Projekt Zusammenarbeit, gemeinsame Werte oder Gruppenarbeit beinhaltet, macht eine .team-Domain deutlich, dass Sie als Einheit arbeiten.