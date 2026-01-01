Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Eine .team-Domain eignet sich ideal für Sportgruppen, Unternehmen oder Projekte, um die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zu fördern.

.team
Die .team-Erweiterung eignet sich hervorragend für Sportorganisationen, Unternehmensabteilungen, Agenturen, Projektgruppen, E-Sport-Teams und sogar Familien oder Fan-Communities.
Wenn Ihr Projekt Zusammenarbeit, gemeinsame Werte oder Gruppenarbeit beinhaltet, macht eine .team-Domain deutlich, dass Sie als Einheit arbeiten.
Warum sollte man eine .team-Domain registrieren?

Eine .team-Domain hilft Ihrer Gruppe, sich abzuheben und gleichzeitig in Verbindung zu bleiben. Sie schafft Glaubwürdigkeit, vermittelt ein Zusammengehörigkeitsgefühl und signalisiert Besuchern genau, was sie erwartet – ein Team, das hinter den Inhalten oder Dienstleistungen steht.
Es eignet sich auch hervorragend für interne Portale, Recruiting-Websites oder Teambuilding-Maßnahmen in Unternehmen. Und da es für alle zugänglich ist, gibt es keine Nutzungsbeschränkungen.
Haben Sie ein Team, das es verdient, ins Rampenlicht gerückt zu werden? Registrieren Sie noch heute Ihre .team-Domain und machen Sie Ihre Gruppe bekannt.
