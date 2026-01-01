Entwickelt für zukunftsorientierte Fachleute und Marken

Eine .solutions-Domain ist wie geschaffen für Problemlöser. Sie eignet sich ideal für Marken, die Klarheit, Innovation und Antworten bieten – von Digitalagenturen und Softwareentwicklern bis hin zu Business-Coaches und Nachhaltigkeitsexperten.

Für .solutions-Domains gibt es keine Nutzungsbeschränkungen, das heißt, jeder weltweit kann sie registrieren. Daher ist sie flexibel einsetzbar – sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen, die sich als vertrauenswürdige Berater oder strategische Partner positionieren möchten.