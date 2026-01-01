Criado para profissionais e marcas com visão de futuro.

Um domínio .solutions é perfeito para quem resolve problemas. É ideal para marcas que oferecem clareza, inovação e respostas – desde agências digitais e desenvolvedores de software até consultores de negócios e especialistas em sustentabilidade.

Não há restrições de uso para domínios .solutions, o que significa que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode registrá-los. Portanto, é flexível tanto para indivíduos quanto para empresas que buscam se posicionar como consultores de confiança ou parceiros estratégicos.