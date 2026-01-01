O que é um domínio .exposed?

Um domínio .exposed é um domínio de nível superior impactante, criado para criadores, comentaristas e empresas que se destacam pela honestidade e pelo impacto. Seja para revelar histórias, denunciar injustiças ou compartilhar perspectivas autênticas, este domínio dá clareza à sua voz.

É especialmente útil para mídias independentes, blogs investigativos, portfólios criativos ou campanhas que desafiam as normas. Com o domínio .exposed, seu site se torna instantaneamente reconhecível e impossível de ignorar.

Pronto para dizer o que os outros não dizem? Registre seu domínio .exposed hoje mesmo e compartilhe sua verdade com o mundo.