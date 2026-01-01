O que é um domínio .holdings?

O domínio .holdings foi criado para empresas dos setores financeiro, imobiliário, de gestão de ativos, investimentos corporativos e até mesmo de criptomoedas. É uma escolha clara e confiável para empresas que gerenciam ativos, portfólios ou subsidiárias sob uma única marca.

Aumente sua autoridade com um domínio que transmita estabilidade e expertise.