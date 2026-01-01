O domínio que nunca dorme

O domínio .city é ideal para governos locais, órgãos de turismo, imobiliárias, sites de notícias locais, prestadores de serviços e blogs ou diretórios focados na cidade. Também é ótimo para grupos comunitários e startups hiperlocais.

Se o seu público-alvo está vinculado a uma localização específica – e você deseja aparecer em buscas locais ou construir confiança em uma determinada cidade – o domínio .city resolve o problema.