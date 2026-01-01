Dê visibilidade à sua cidade na internet com um domínio .city.
O domínio .city é criado para que municípios, órgãos de turismo ou serviços locais representem a vida urbana online.
O domínio que nunca dorme
O domínio .city é ideal para governos locais, órgãos de turismo, imobiliárias, sites de notícias locais, prestadores de serviços e blogs ou diretórios focados na cidade. Também é ótimo para grupos comunitários e startups hiperlocais.
Se o seu público-alvo está vinculado a uma localização específica – e você deseja aparecer em buscas locais ou construir confiança em uma determinada cidade – o domínio .city resolve o problema.
Por que escolher um domínio .city?
Um domínio .city localiza instantaneamente sua marca e aumenta a credibilidade junto ao seu público-alvo. Ele indica aos usuários que seu site está focado no local onde eles moram, trabalham ou viajam.
É também uma jogada inteligente para SEO local e posicionamento de marca, especialmente se a sua alternativa ideal de domínio .com já estiver registrada. Com .city, você consegue um domínio limpo e relevante que coloca sua localização em destaque.
Registre seu domínio .city hoje mesmo e leve seu pedacinho do mundo para a internet.