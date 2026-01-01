Mantenha-se conectado com seu público com um domínio .fm.
R$ 493,99 /1º ano
Encontre o domínio .fm ideal para sua estação de rádio ou podcast.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .fm?
O domínio .fm era originalmente conhecido como o domínio de topo de código de país (ccTLD) dos Estados Federados da Micronésia. No entanto, devido à sua associação com o rádio FM, a extensão .fm é agora amplamente utilizada na indústria de radiodifusão.
Seja você proprietário de uma estação de rádio, plataforma de podcasts ou serviço de streaming de música, um domínio .fm indica imediatamente ao público que você é uma fonte confiável de conteúdo de áudio. Garanta seu endereço web .fm hoje mesmo e faça com que sua voz seja ouvida pelo público certo.
Por que escolher um domínio .fm?
- Código do país Micronésia, agora amplamente utilizado por plataformas de rádio e podcast \n
- Perfeito para sites de streaming, música e conteúdo de áudio \n
- Reconhecido como a opção ideal para podcasts e estações de rádio online \n
- Curto, cativante e fácil de associar à marca para empresas de mídia