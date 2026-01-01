O que é um domínio .fm?

O domínio .fm era originalmente conhecido como o domínio de topo de código de país (ccTLD) dos Estados Federados da Micronésia. No entanto, devido à sua associação com o rádio FM, a extensão .fm é agora amplamente utilizada na indústria de radiodifusão.

Seja você proprietário de uma estação de rádio, plataforma de podcasts ou serviço de streaming de música, um domínio .fm indica imediatamente ao público que você é uma fonte confiável de conteúdo de áudio. Garanta seu endereço web .fm hoje mesmo e faça com que sua voz seja ouvida pelo público certo.