O que significa um domínio .zone?

A extensão .zone é ótima para fóruns, centros de ajuda, portfólios criativos, plataformas de aprendizagem, ambientes de teste para desenvolvedores, recursos de bem-estar ou qualquer site construído em torno de um tema central ou público-alvo específico.

Também funciona bem para páginas de destino, ferramentas internas ou espaços personalizados que dão suporte a uma empresa maior.