Um domínio .zone é criado para que comunidades, centros de recursos ou interesses específicos possam estabelecer seu próprio espaço online.

.zone
O que significa um domínio .zone?

A extensão .zone é ótima para fóruns, centros de ajuda, portfólios criativos, plataformas de aprendizagem, ambientes de teste para desenvolvedores, recursos de bem-estar ou qualquer site construído em torno de um tema central ou público-alvo específico.
Também funciona bem para páginas de destino, ferramentas internas ou espaços personalizados que dão suporte a uma empresa maior.
Por que usar um nome de domínio .zone?

Um domínio .zone dá clareza e direção ao seu site. Ele informa aos usuários o que esperar: um espaço focado, uma experiência personalizada ou um recurso dedicado – e não apenas mais um site genérico.
É curto, fácil de personalizar e está disponível – perfeito para projetos que precisam de uma identidade digital forte e sem distrações.
Domine seu nicho. Registre seu domínio .zone hoje mesmo e crie um espaço que seja totalmente seu.
