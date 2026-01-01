Crie seu próprio espaço com um domínio .zone
R$ 246,99ECONOMIZE 80%R$ 49,99 /1º ano
Um domínio .zone é criado para que comunidades, centros de recursos ou interesses específicos possam estabelecer seu próprio espaço online.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que significa um domínio .zone?
A extensão .zone é ótima para fóruns, centros de ajuda, portfólios criativos, plataformas de aprendizagem, ambientes de teste para desenvolvedores, recursos de bem-estar ou qualquer site construído em torno de um tema central ou público-alvo específico.
Também funciona bem para páginas de destino, ferramentas internas ou espaços personalizados que dão suporte a uma empresa maior.
Por que usar um nome de domínio .zone?
Um domínio .zone dá clareza e direção ao seu site. Ele informa aos usuários o que esperar: um espaço focado, uma experiência personalizada ou um recurso dedicado – e não apenas mais um site genérico.
É curto, fácil de personalizar e está disponível – perfeito para projetos que precisam de uma identidade digital forte e sem distrações.
Domine seu nicho. Registre seu domínio .zone hoje mesmo e crie um espaço que seja totalmente seu.