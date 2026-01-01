O que é um domínio .limo?

Um domínio .limo é um domínio de nível superior de nicho, criado para fornecedores de serviços de limusine, empresas de transporte de luxo e plataformas de viagens executivas. É a escolha perfeita para empresas que valorizam apresentação, conforto e serviço de primeira classe.

Usar a extensão .limo adiciona sofisticação e clareza à sua marca. Ela cria expectativas de uma experiência premium e ajuda a direcionar tráfego qualificado para o seu site — especialmente para usuários que pesquisam com intenção específica.

Torne seu negócio online tão eficiente quanto é presencialmente.