Warum eine .limo-Domain wählen?

Setzen Sie mit Ihrem ersten Eindruck ein Zeichen für erstklassigen Service.
  • Zeigen Sie Ihren Besuchern, dass sich Ihre Website auf Limousinenservice, Buchungen oder Vermietungen spezialisiert hat.
  • Gewinnen Sie Premiumkunden und bauen Sie Vertrauen mit einer professionellen Domain auf, die Qualität und Exklusivität vermittelt.
  • Machen Sie Ihre Domain leicht auffindbar und einprägsam – ideal für Hochzeiten, Events und Geschäftsreisen.
  • Nutzen Sie sie für Websites mit einem Fahrzeug, Buchungsplattformen oder Standorte in mehreren Städten.
Was ist eine .limo-Domain?

Eine .limo-Domain ist eine spezielle Top-Level-Domain, die für Limousinenserviceanbieter, Luxustransportunternehmen und Plattformen für Geschäftsreisen entwickelt wurde. Sie ist die perfekte Wahl für Unternehmen, die Wert auf ein repräsentatives Erscheinungsbild, Komfort und erstklassigen Service legen.
Die Verwendung der .limo-Endung verleiht Ihrer Marke ein professionelles und klares Erscheinungsbild. Sie weckt Erwartungen an ein Premium-Erlebnis und trägt dazu bei, gezielten Traffic auf Ihre Website zu lenken – insbesondere von Nutzern mit einer klaren Suchabsicht.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Geschäft online genauso reibungslos abläuft wie unterwegs.
Domaininformationen für .limo

TLD
.limo
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

