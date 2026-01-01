Nutzen Sie Ihre Gewinnchancen mit einer .bet-Domain.

Betreiben Sie ein Sportwettenportal, entwickeln Sie eine Spieleplattform oder teilen Sie Wett-Tipps? Eine .bet-Domain verrät Besuchern genau, worum es auf Ihrer Website geht.

Die .bet-Domainendung ist wie geschaffen für Online-Casinos, Sportwettenplattformen, Prognoseblogs, Fantasy-Sportseiten und alles, was mit Wetten oder Glücksspiel zu tun hat. Sie ist auch bei Affiliate-Partnern und Inhaltserstellern im Glücksspielbereich beliebt.
Wenn Ihr Geschäft im Bereich von Quoten, Statistiken und Ergebnissen angesiedelt ist – .bet rückt Sie direkt ins Rampenlicht.
Warum sollte man eine .bet-Domain registrieren?

Eine .bet-Domain verleiht Ihrer Website in einem wettbewerbsintensiven Markt sofort Kontext und Glaubwürdigkeit. Sie stärkt das Vertrauen der Nutzer, indem sie Relevanz signalisiert, und lässt sich leichter mit Ihrer Marke verknüpfen als generischere Domainendungen.
Es ist auch eine hervorragende Wahl für SEO und Marketing – denn Personen, die nach Inhalten zum Thema Wetten suchen, klicken eher auf eine Website mit der Endung .bet in der URL.
Setzen Sie Ihre Online-Präsenz nicht aufs Spiel – registrieren Sie jetzt Ihre .bet-Domain und beginnen Sie mit dem Aufbau einer erfolgreichen Plattform.
Domaininformationen für .bet

TLD
.bet
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

