Setzen Sie Ihre Pläne mit einer .events-Domain ins Rampenlicht.

CHF  42.6975 % SPAREN
CHF  10.49 /im 1. Jahr

Eine .events-Domain eignet sich hervorragend für Veranstalter, Veranstaltungsorte oder Plattformen, um Shows, Treffen oder Produkteinführungen zu bewerben.

.events
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Tragen Sie es in Ihren Kalender ein.

Die .events-Domain ist ideal für Eventplaner, Veranstaltungsorte, Veranstalter, Konferenzorganisatoren, Ticketplattformen und Gemeindegruppen. Sie eignet sich auch hervorragend für Hochzeiten, Festivals, saisonale Zusammenkünfte oder persönliche Jubiläumsfeiern.
Wenn sich Ihre Website um Termine, Teilnehmer und Erlebnisse dreht, sagt .events Ihrem Publikum genau, was es erwartet.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man einen .events-Domainnamen verwenden?

Eine .events-Domain stärkt das Vertrauen und verbessert die Auffindbarkeit. Sie macht Ihren Zweck sofort deutlich und verschafft Ihrer Website einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere bei der Bewerbung in sozialen Medien oder Printmedien.
Da sie spezifischer ist als herkömmliche Domains, ist es auch wahrscheinlicher, dass Sie sich den exakten Namen Ihrer Veranstaltung oder Marke sichern können.
Bereit, Tickets zu verkaufen, Details zu teilen oder für Aufsehen zu sorgen? Registrieren Sie noch heute Ihre .events-Domain und geben Sie Ihrer Veranstaltung die Online-Bühne, die sie verdient.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.