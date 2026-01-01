Rüsten Sie sich mit einer .bike-Domain aus
CHF 36.2980 % SPARENCHF 7.29 /im 1. Jahr
Zeigen Sie Ihre Leidenschaft für Fahrräder mit einer einzigartigen, herausragenden Domain.
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum eine .bike-Domain wählen?
Eine .bike-Domain verbindet Sie sofort mit der Fahrradwelt.
- Erklären Sie Ihren Besuchern schon vor dem Klicken, worum es auf Ihrer Website geht – von Ausrüstungstests über Tourenführer bis hin zu Tipps zur Fahrradreparatur.
- Heben Sie Ihre Marke mit einer einzigartigen, branchenspezifischen Webadresse hervor.
- Ideal für Shops, Blogs, Events oder Communities rund ums Radfahren.
- Mehr Auswahl – sichern Sie sich Ihren Wunschnamen und umgehen Sie die Konkurrenz um .com.
Was ist eine .bike-Domain?
Eine .bike-Domain ist eine beschreibende Web-Endung für alles rund ums Radfahren. Egal, ob Sie einen Reparaturservice betreiben, lokale Veranstaltungen organisieren oder einfach Ihre Leidenschaft für zwei Räder teilen – diese Top-Level-Domain signalisiert Relevanz und schafft von Anfang an Vertrauen.
Im Vergleich zu allgemeineren Domainoptionen verleiht .bike Ihrer Marke mehr Klarheit und Charakter. Suchmaschinen und Nutzer verstehen so leichter den Fokus Ihrer Website – und es wird einfacher, die richtigen Besucher zu gewinnen.
Starte deine Reise mit einer .bike-Domain und teile deine Leidenschaft weltweit.
Domaininformationen für .bike
TLD
.bike
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15