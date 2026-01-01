Was ist eine .bz-Domain?

Eine .bz-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Belize. Wenn Sie den Markteintritt in Belize planen, hilft Ihnen eine .bz-Domain dabei, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Alternativ können Sie diese Domain auch für Ihr Unternehmen in jedem Land und jeder Branche nutzen – aufgrund der Ähnlichkeit zum Wort „Business“ sind .bz-Domains bei Unternehmern sehr beliebt.

Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .bz-Domain und zeigen Sie Ihr Engagement für den belizischen Markt.