Die .space Domain ist eine von vielen verfügbaren generischen Top-Level-Domains (gTLD). Sie hat sich zu einer anerkannten gTLD für kreative Menschen und Gemeinschaften entwickelt.

In der Regel verwenden Musiker, Grafikdesigner und Künstler .space-Domains für ihre Websites. Die Leute wissen, was sie erwarten, wenn sie bestimmte Domainnamen sehen, und eine .space-Domain bedeutet vor allem eines: Kreativität.