Was ist eine .gr Domain?

Als offizielle länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Griechenlands ist .gr sowohl für lokale Unternehmen als auch für internationale Marken mit engen Verbindungen zu diesem historischen Land geeignet.

Sichern Sie sich noch heute Ihre .gr Domain und zeigen Sie Besuchern, dass Ihre Marke eng mit dem reichen Erbe und der zeitlosen Anziehungskraft Griechenlands verbunden ist. Handeln Sie schnell – bevor Wettbewerber oder Domain-Händler Ihren Wunschnamen registrieren.