Was ist eine .ind.in-Domain?

Eine .ind.in-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain, die für Privatpersonen in Indien konzipiert wurde. Sie eignet sich perfekt für Freiberufler, Studierende, Kreative und Berufstätige, die eine individuelle Online-Präsenz aufbauen möchten, die sowohl ihre Identität als auch ihren Standort widerspiegelt.

Egal, ob Sie ein Portfolio aufbauen, einen Blog starten oder einfach nur Ihren Namen online sichern möchten, .ind.in bietet Ihnen eine einzigartige und glaubwürdige Plattform, die direkt indische Zielgruppen anspricht.

Setzen Sie ein Zeichen mit einer Domain, die Ihnen ganz allein gehört. Registrieren Sie Ihre .ind.in-Domain noch heute und starten Sie sorgenfrei online.