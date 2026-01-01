O que é um domínio .ind.in?

Um domínio .ind.in é um domínio de nível superior específico para a Índia, criado para indivíduos no país. É perfeito para freelancers, estudantes, criadores de conteúdo e profissionais que desejam estabelecer uma presença online personalizada que reflita tanto sua identidade quanto sua localização.

Seja para criar um portfólio, lançar um blog ou simplesmente marcar presença online, o domínio .ind.in oferece uma plataforma única e confiável que se comunica diretamente com o público indiano.

Deixe sua marca com um domínio que seja exclusivamente seu. Registre seu domínio .ind.in hoje mesmo e entre no ar com confiança.