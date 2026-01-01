O que é um domínio .solar?

Um domínio .solar é um domínio de nível superior especializado para sites relacionados à energia solar e áreas afins. É uma escolha inteligente para fornecedores de painéis solares, startups de energia limpa, blogs ambientais e qualquer pessoa que promova tecnologias renováveis.

Com um endereço web .solar, você posiciona instantaneamente sua marca como parte do movimento de sustentabilidade. É uma alternativa moderna e focada às extensões genéricas, ajudando seu site a alcançar o público certo e, ao mesmo tempo, a comunicar seus valores com mais clareza.

Dê destaque ao seu site com um domínio .solar.