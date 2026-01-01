Cuide do meio ambiente com um domínio .solar
Aproveite o poder do sol e impulsione o seu negócio de energia solar.
Por que escolher um domínio .solar?
Um domínio .solar deixa claro, à primeira vista, o foco do seu site.
- Atraia um público interessado em energia solar, inovação ou sustentabilidade.
- Destaque sua marca com um domínio limpo e significativo que reforce seu nicho.
- Transmita uma imagem inovadora – perfeita para promover soluções ecológicas e tecnologias preparadas para o futuro.
- Ideal para empresas que oferecem produtos relacionados à energia solar, recursos educacionais ou serviços de instalação.
O que é um domínio .solar?
Um domínio .solar é um domínio de nível superior especializado para sites relacionados à energia solar e áreas afins. É uma escolha inteligente para fornecedores de painéis solares, startups de energia limpa, blogs ambientais e qualquer pessoa que promova tecnologias renováveis.
Com um endereço web .solar, você posiciona instantaneamente sua marca como parte do movimento de sustentabilidade. É uma alternativa moderna e focada às extensões genéricas, ajudando seu site a alcançar o público certo e, ao mesmo tempo, a comunicar seus valores com mais clareza.
Dê destaque ao seu site com um domínio .solar.
Informações de domínio para .solar
TLD
.solar
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09