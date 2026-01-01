Conquiste o público britânico com um domínio .uk
Os britânicos adoram suas tradições – garanta uma das extensões de domínio mais consolidadas e cause uma forte impressão com um domínio .uk.
Fortaleça sua marca com um domínio .uk
Quer você administre uma empresa na Inglaterra ou em todo o Reino Unido, adquirir um domínio .uk pode tornar sua marca mais confiável. Criado especificamente para o Reino Unido, um domínio .uk está disponível para registro por qualquer pessoa.
Registre hoje mesmo seu próprio domínio .uk, localize seu site para o inglês britânico e entre no mercado como um local.
Aumente sua visibilidade com domínios .uk
Independentemente da finalidade do seu site – seja um blog simples, uma loja online, o site de um restaurante ou um portfólio –, ter um domínio com a extensão .uk ajuda você a ter uma classificação mais alta nas buscas locais.
Você também transmitirá uma imagem mais confiável e legítima aos seus visitantes do Reino Unido – comprar um domínio .uk demonstra um alto nível de comprometimento com o mercado.